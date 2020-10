Netflix ha pubblicato il trailer del documentario sulle Blackpink in arrivo sulla piattaforma. Light Up The Sky, questo il titolo, arriva pochi giorni dopo la pubblicazione di The Album, il nuovo disco in studio di una delle band più amate dell’universo k-pop insieme ai BTS.

Il loro primo album Blackpink In Your Area è stato pubblicato nel 2018. Il documentario sulle Blackpink uscirà il 14 ottobre. Si tratterà di una raccolta di live e interviste, documenti che serviranno a ricostruire la grande ascesa della band di How You Like That verso il successo mondiale.

Ogni elemento del quartetto coreano – Kim Ji-soo, Jennie Kim, Rosé e Lisa – riflette sul percorso delle Blackpink raccontando aneddoti e ripercorrendo ogni tappa della fortunata carriera. E di fortuna si può parlare dal momento che la formazione di Seul, negli anni, è arrivata a duettare con Lady Gaga nel brano Sour Candy presente in Chromatica, l’ultima fatica discografica di miss Germanotta.

A proposito di collaborazioni eccellenti, in The Album contiene un duetto con Selena Gomez nella traccia Ice Cream e con Cardi B nel brano Bet You Wanna. In Light Up The Sky non mancheranno i racconti sulle difficoltà incontrate dalla band durante il percorso, inciampi che hanno rafforzato il loro carisma arrivando a portarle sul palco del Coachella, California nel 2019, come prima formazione k-pop nell’headline del festival californiano.

Ciò che vedremo in Light Up The Sky sarà anche un punto, un riepilogo della storia della band. Le Blackpink si sono formate solamente nel 2016 e in soli 4 anni sono diventate un fenomeno mondiale, siglando numerosi record – il video di How You Like That è stato il più visto su YouTube nelle prime 24 ore di pubblicazione – e raggiungendo una fan base con numeri importanti. Di seguito il trailer di Light Up The Sky, il documentario sulle Blackpink in uscita il 14 ottobre.