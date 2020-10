L’Amazon Prime Day 2020 si avvicina, e con esso le opportunità di ottenere anche diversi codici sconto, a loro volta agganciati a promozioni specifiche. Dopo avervi parlato in questo articolo di quello relativo alla ricarica del proprio conto Amazon di almeno 80 euro (che dà diritto ad un buono sconto di 5 euro), oggi vi parliamo di un’altra iniziativa, anch’essa tesa a farvi staccare un voucher di 5 euro da spendere quando lo riterrete più opportuno, e magari proprio a margine dell’Amazon Prime Day 2020, che ricordiamo cadrà il 13 e 14 ottobre.

Questa volta la promozione, la cui pagina ufficiale è disponibile a a questo indirizzo , riguarda Amazon Music, ed più precisamente a chi non ha mai utilizzato il servizio di streaming musicale proprietario: i clienti Prime che faranno uso per la prima volta di Amazon Music, per ottenere il buono sconto di 5 euro da utilizzare nel giro di 30 giorni dalla sua ricezione, non dovranno fare altro che ascoltare per intero un brano musicale a propria scelta entro le 23.59 del 31 gennaio 2021 (preferibilmente prima se si intende sfruttare il bonus in occasione dell’evento che ci attende). Il voucher potrà essere utilizzato per l’acquisto di prodotti venduti e spediti da Amazon dal valore pari o superiore ai 20 euro (fanno eccezione i libri, i digital content, altri buoni, gli alcolici, il latte artificiale ed in polvere per i bimbi e neonati e gli articoli della linea Warehouse Deals).

Tenete a mente che l’iniziativa promozionale è valida una tantum per i clienti Prime, e che purtroppo non è possibile cumularla con altre offerte similari (oltre al fatto che il beneficiario non dovrà aver mai usufruito prima di Amazon Music, altrimenti sarà automaticamente tagliato fuori). Il lato positivo è che sarà possibile sfruttare il buono sconto di 5 euro anche durante l’Amazon Prime Day 2020, ovviamente per chi lo desidera (ricordando pure che, in occasione delle festività natalizie, il colosso dell’e-commerce ha deciso di estendere il periodo valido per il reso fino al 31 gennaio 2021, come da noi riferito nella giornata di ieri). Se avete qualche domanda da fare il box dei commenti in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo il prima possibile.