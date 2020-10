Ultimo festeggia 3 anni di Pianeti oggi, martedì 6 ottobre 2020. Era il 2017 quando quel brano e quell’album vedevano la luce e oggi entrambi compiono 3 anni.

3 anni di successi e di grandi emozioni per Ultimo, 3 anni di hit e di dischi d’oro e di platino con 2 partecipazioni al Festival di Sanremo – un trionfo nella categoria delle Nuove Proposte con Il Ballo Delle Incertezze e una medaglia d’argento nella categoria dei Campioni con I Tuoi Particolari.

Ma soprattutto grandi concerti in location degne di nota. I palazzetti ben presto non sono bastati più a contenere l’affetto dei suoi fan: Ultimo si è spostato già negli stadi e con una manciata di anni di carriera all’attivo è in assoluto l’artista più giovane ad esibirsi in location così grandi.

Il concerto-evento de La Favola allo Stadio Olimpico di Roma è stato solo il primo di una lunga serie di live negli stadi che si sarebbero dovuti tenere quest’anno e positicipati a causa dell’emergenza sanitaria da Coronavirus. I concerti di Ultimo negli stadi sono stati riprogrammati e si terranno nel 2021, insieme alla grande festa finale attesa al Circo Massimo di Roma. Scopri le nuove date di Ultimo.

Intanto oggi, Ultimo festeggia i 3 anni dalla pubblicazione di Pianeti. Una delle sue canzoni più apprezzate, uno dei suoi 3 dischi pregni di storie di vita vissuta. Ultimo unisce l’evento passato, del rilascio del disco e del pezzo, all’evento presente del sold out memorabile allo Stadio Olimpico di Roma e festeggia con un video che toglie il fiato e strappa qualche lacrima.

A cantare Pianeti qui è l’intero Stadio Olimpico di Roma, immerso in migliaia di lucine coreografiche che emozionano anche i più scettici.