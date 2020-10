Sono ufficiali i candidati agli MTV Europe Music Awards 2020, che si terranno il prossimo 8 novembre. A svettare tra le nomination è sicuramente Lady Gaga, che ha conquistato ben 7 categorie.

L’artista di Chromatica è appena tornata con un nuovo album e con un nuovo singolo, 911, nel quale ha parlato del problema del disagio psichico. Il brano era stato preceduto da Rain On Me, che ha pubblicato con Ariana Grande, mentre il singolo di lancio era stato Stupid Love. Stefani Germanotta era stata anche una delle grandi protagoniste dei VMA, nei quali ha indossato una mascherina diversa per ogni esibizione. Dopo Lady Gaga, arrivano i BTS con 5 candidature.

Per quanto riguarda l’Italia, c’è solo una categoria nella quale sono presenti 5 nomi della nostra musica, a cominciare dal vincitore di Sanremo, Diodato. Il cantautore tarantino sta vivendo un vero e proprio periodo d’oro, iniziato con la vittoria del Festival e continuato con un Nastro D’Argento e con un David di Donatello. L’artista è stato premiato anche al Festival del Cinema di Venezia, che ha concluso interpretando il brano Adesso.

A quello di Diodato si aggiunge il nome di Elettra Lamborghini. La diva di Pem Pem, che si è appena sposata con Afrojack, ha debuttato al Festival di Sanremo con il brano Musica (E Il Resto Scompare). Il brano fa parte di Twerking Queen, suo album di debutto che avrà presto un seguito.

In nomination anche Levante, che ha appena rilasciato il singolo Vertigine per Baby 3, Irama e Random, pronto invece a tornare in radio nei prossimi giorni con un nuovo brano. Irama, invece, ha appena pubblicato un EP dal quale ha estratto il singolo Crepe, che porta il titolo del disco. L’artista è anche il vincitore dell’ultima edizione di Amici Speciali, che si è svolta a supporto della Protezione Civile nella lotta al Coronavirus.