Su Spotify arriva la ricerca dal testo dei brani: è la nuova funzione implementata nelle scorse ore dal colosso che consente di ascoltare musica in streaming.

Con la ricerca dal testo sarà sufficiente inserire nel campo di ricerca alcune parole estratte dal testo di un brano per scoprire di quale pezzo si tratti e decidere se ascoltarlo. Spotify elimina, così facendo, un passaggio generalmente effettuato sul motore di ricerca e aiuta a ritrovare le canzoni ascoltate per caso, a partire da alcune parole del testo.

Si tratta di una funzione molto utile per gli utenti, nel caso in cui non si conosca né il titolo né l’artista del brano e fosse quindi impossibile risalirci dal campo di ricerca delle canzoni. Di solito, infatti, questo processo richiede un ulteriore passaggio: la digitazione delle porzioni di testo memorizzate su motore di ricerca per scoprire i dettagli sul brano che poi si va ad individuare su Spotify.

Con l’introduzione della funzione di ricerca per testo, Spotify consente di fatto agli utenti di effettuare questo passaggio direttamente all’interno della piattaforma, in modo estremamente immediato e semplice. La barra di ricerca infatti resta la stessa utilizzata per i titoli delle canzoni e per gli artisti ma al posto di immettere questi dettagli andrà semplicemente digitata la porzione di testo che si ricorda memoria dopo un ascolto distratto.

In questo modo verrà effettuata una ricerca tra tutte le canzoni che presentato le parole digitate e l’utente potrà visualizzare il brano o i brani che le contengono per poi procedere con l’ascolto.

La funzione è già attiva ma non si tratta di una vera e propria novità mai sperimentate. Apple Music, infatti, aveva implementato già i testi delle canzoni e le ricerche tramite testo nel 2018 consentendo ai suoi utenti la ricerca dal testo. Adesso la stessa funzione viene lanciata da Spotify.