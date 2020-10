Stairway To Heaven dei Led Zeppelin non è un plagio. La sentenza definitiva pone fine al lungo processo sul copyright nel quale il gruppo si trova coinvolto da anni per uno dei suoi pezzi più apprezzati.

Stairway To Heaven dei Led Zeppelin non plagia la canzone Taurus degli Spirit e la battaglia legale può ufficialmente considerarsi conclusa. La band querelante ha perso la causa e non avrà più nulla da pretendere dal gruppo.

Ma cosa era successo di preciso? Andiamo con ordine. I Led Zeppelin erano stati accusati dagli Spirit di aver copiato un riff di chitarra da un loro brano. La canzone in questione si intitola Taurus ed è stata scritta da Randy Wolfe, componente del gruppo querelante. L’accusa nei confronti dei Led Zeppelin era quella di aver copiato integralmente il riff di apertura del pezzo e di averlo inserito – in piena violazione di copyright – nel brano di successo Stairway To Heaven.

La causa andava avanti dal 2016. I Led Zeppelin avevano vinto la prima battaglia legale quell’anno: venne stabilito che le prove presentate dall’accusa fossero insufficienti a dimostrare la violazioone del copyright di Taurus. L’accusa aveva però presentato ricorso e la sentenza era stata ribaltata nel 2018, in appello.

I Led Zeppelin, nelle persone di Jimmy Page, Robert Plant e John Paul Jones – tutti citati in giudizio – avevano già dichiarato nel corso del primo processo di aver preso la sequenza di accordi da altre fonti, in quanto si trattava di materiale che girava liberamente da diversi anni e per questo non coperto da copyright.

La difesa sosteneva che quella sequenza di accordi fosse così comune da non poter essere oggetto di norme sul copyright e quindi liberamente utilizzabile dai Led Zeppelin e da chiunque altro.

Lo scorso marzo era stata pronunciata un’altra sentenza, a favore dei Led Zeppelin ma solo nelle scorse ore è arrivato il punto definitivo. In seguito alla decisione della Corte Suprema del Paese di non riesaminare il caso, la sfida legale necessariamente si chiude. Con l’ultima sentenza emanata a favore dei Led Zeppelin possiamo affermare che Stairway To Heaven non ha violato alcun copyright e non è un plagio di Taurus degli Spirit.