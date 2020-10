Ci sono alcune informazioni importanti per quanto concerne il mondo dei Samsung Galaxy, almeno per quanto concerne la questione dell’aggiornamento di ottobre. Dopo aver appreso che i principali top di gamma non riceveranno la patch contenente One UI 3.0 prima del mese di dicembre, come avete notato con il nostro articolo di stamane, è importante concentrarsi anche sulle novità che toccheremo con mano a breve termine. Presumibilmente durante il mese in corso.

Quali problemi sono stati risolti per i Samsung Galaxy con la patch di ottobre

In particolare, una fonte come Sammobile ci dice l’aggiornamento in questione corregge cinque vulnerabilità a rischio critico che sono state rilevate all’interno del sistema operativo Android, senza dimenticare dozzine di vulnerabilità ad alto e moderato rischio. In tutto, il report ufficiale in questione afferma che il pacchetto software una volta installato dovrebbe risolvere ben 21 vulnerabilità scoperte nel software Samsung. Sotto questo punto di vista, si tratta di uno degli upgrade più interessanti degli ultimi mesi.

Uno di questi exploit, secondo quanto emerso proprio in queste ore, pare abbia consentito l’accesso non autorizzato alla scheda SD e ai contenuti che si trovano all’interno di una sorta di cartella protetta dell’utente. Ancora, il report emerso oggi 6 ottobre ci parla anche di un altro potenziale problema per gli utenti Samsung Galaxy, in riferimento all’accesso ai dati sensibili, in presenza della funzione Hotspot automatico. Questioni non di poco conto in ottica sicurezza.

Dunque, attenzione massima, sperando che il nuovo aggiornamento possa in qualche modo essere messo a disposizione di coloro che hanno scelto un Samsung Galaxy magari meno recente, ma ugualmente performante. Fateci sapere nel caso abbiate già ricevuto l’apposita notifica per installare il firmware di cui tutti parlano in questo periodo.