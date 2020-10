In vista della stangata di aumenti sul costo di Luce e Gas in arrivo ad ottobre e di cui parlano tutti i telegiornali, mi sono messa alla ricerca di offerte che in termini di risparmio concreto potessero compensare tali aumenti. Ho così scovato un’ offerta che mi ha subito ingolosito per i 3 vantaggi di cui tutti approfitterebbero: azzeramento del 100% dei costi di attivazione, sconto fedeltà del 20% sulla materia prima luce e gas e ancora la ciliegina sulla torta Optima ti paga il Mobile, ho quindi al volo compilato il form per la richiesta di dettagli. Da questo momento in poi nasce la mia avventura con la proposta Optima Start, vi racconto nel dettaglio i vantaggi.

Succede a tutti di dover cambiare operatore di luce e gas prima o poi, quando magari il precedente risulta essere più costoso del previsto e i rincari sono in arrivo. Il compito di informarsi sulle nuove offerte e scegliere una nuova soluzione è toccato dunque a me a giugno scorso, investita dell’importante compito dal resto della mia famiglia. Piuttosto seccata dall’incombenza, ho cercato di puntare subito a qualcosa che non mi facesse perdere tempo e che mi fornisse comunque il risultato sperato, ossia risparmio sulla spesa domestica.

All’invio della richiesta di contatto dalla pagina della promozione che trovate qui, ha fatto seguito la richiamata immediata di un’operatrice. Quest’ultima (di nome Imma) ha avuto modo di spiegarmi con precisione quanto volevo sentire:

1) Sconto del 20% sulla materia prima Luce e Gas

Si come già detto, avete capito bene con questa offerta si può risparmiare il 20% di sconto sulla materia prima Luce e Gas, mi è stata velocemente redatta un offerta. Inoltre ho avuto conferma che nel caso si voglia attivare entrambi i servizi si può avere una bolletta unica ed è Optima stessa ad occuparsi del passaggio con gli altrettanti ex-fornitori.

L’app dell’operatore, molto semplice e veloce, mi da tutte le informazioni in pochi e semplici passaggi.

2) Sconto del 100% sul costo di attivazione

Visto il passaggio da due operatori pregressi insoddisfacenti, addossarsi il costo di attivazione del nuovo contratto sarebbe stata un’altra spesa da sostenere. La promozione commerciale per Optima Start ha dunque azzerato questa voce in capitolo.

3) Inoltre Optima ti paga il Mobile con 10 GB, 1000 min verso tutti e 100 SMS al mese.

Non due ma tre piccioni con una fava, è proprio il caso di dirlo. Optima Start include 10 GB di traffico dati, 100 SMS e 1000 minuti verso tutti da attivare su di una nuova SIM o in portabilità sulla SIM che già si usa. Una gradita ulteriore leva per attivare: ho potuto azzerare anche la mia spesa mensile di telefonia mobile. La rete di supporto è quella Vodafone, dunque autorevole ed efficace da sempre per la qualità di telefonate e navigazione.

I tre aspetti su menzionati sono abbastanza per provare Optima Start?

Il risparmio del 20% sulla materia prima Luce e Gas già da sola sarebbe un valido motivo ma di certo il regalo dell’offerta mobile è la ciliegina sulla torta dell’ultima promozione Optima.