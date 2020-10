Il plateale successo di Fortnite e della sua Battaglia Reale non accenna a placarsi. Al debutto nel 2017, in tre anni il titolo sparacchino di casa Epic Games ha saputo calamitare l’attenzione non solo dei videogiocatori più incalliti, ma anche di quelli più “casual”, che si divertono a darsi battaglia sulla grande isola di gioco in scontri che non fanno assolutamente prigionieri. Merito del team di sviluppo, che ha avuto la capacità di plasmare un’ampissima community ingolosita non solo da oggetti estetici da collezionare e da un gameplay immediato ma non banale, ma pure dal susseguirsi di eventi speciali e di diverse stagioni tematiche.

E se è vero che Fortnite Battle Royale è arrivato addirittura alla Stagione 4 del Capitolo 2, allo stesso modo prosegue il rinnovarsi delle sfide messe sul piatto dai ragazzi di Epic per tenere impegnati i gamer su un po’ tutte le piattaforme in commercio – al netto dei recenti ban da App Store e Google Play Store. Come da tradizione, poi, in rete sono trapelate in anticipo le – presunte! – sfide della Settimana 7 della quarta stagione, che saranno disponibili ufficialmente il prossimo 8 ottobre. Challenge che sono state segnalate sulle pagine del portale GameRant, e che noi andiamo subito a riportarvi poco più in basso:

Cercare i forzieri a Gattogrilli

Scoprire il laboratorio di Tony Stark

Guidare una macchina da Sabbie Sudate a Brughiere Brumose in meno di 4 minuti

Colpire gli avversari dopo averli danneggiati con la mossa di Storm

Colpire gli avversari a Castello Corallo

Eliminare gli avversari a Moli Molesti

Entrare nel vault Dominio di Doom

Distruggere le ragnatele all’Autorità

In attesa che inizino in via ufficiale le sfide della Settimana 7 della Stagione 4 del Capitolo 2, vi ricordiamo che Fortnite sbarcherà anche sulle console next-gen di Sony e Microsoft, vale a dire le attesissime PS5 e Xbox Series X. Il tutto grazie ad un update gratuito, che implementerà il Ray Tracing e altre ottimizzazioni tecniche.