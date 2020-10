Siamo finalmente arrivati alla tanto attesa svolta per quanto riguarda la diffusione di One UI 3.0 sui Samsung Galaxy S20, anche se il discorso di oggi 6 ottobre riguarda a conti fatti la versione beta dell’aggiornamento. Dopo avervi parlato del pacchetto software di ottobre, infatti, occorre aggiungere qualcosa a quanto riportato stamane. Vediamo dunque quali sono state le mosse del colosso asiatico questo martedì, in attesa di riscontri in Italia.

Dettagli sulla beta One UI 3.0 per il Samsung Galaxy S20

Samsung ha rilasciato la sua versione beta di Android 11 One UI 3.0 per il pubblico. La società in precedenza aveva aperto una versione beta di One UI 3.0 per gli sviluppatori negli Stati Uniti e in Corea del Sud. Inizialmente ha reso disponibile il firmware beta solo per i telefoni della serie Galaxy S20. Il pacchetto software odierno, dunque, è aperto per gli utenti. Inutile dire che sarà inclusa anche la serie dei Samsung Galaxy Note 20, ma potrebbero essere necessari alcuni giorni prima che ciò accada. Al contrario, ad oggi il Galaxy S20 FE non risulta incluso nella beta.

Per quanto riguarda la questione specifica relativa alla distribuzione del pacchetto software, Samsung a detta di SamMobile nelle prossime settimane rilascerà la beta pubblica One UI 3.0 ai tester negli Stati Uniti, Regno Unito, Corea del Sud, Polonia, Germania, Cina e India. Come noto, l’Italia non rientra in questo discorso, ma è altrettanto giusto evidenziare che il segnale di oggi sia estremamente interessante per tutti in giro per il mondo.

Oltre al discorso odierno per il Samsung Galaxy S20, c’è la possibilità che il programma beta possa eventualmente essere aperto a dispositivi come il Galaxy S10 e il Galaxy Note 10, oltre al Galaxy Note 20 e Galaxy Note 20 Ultra. Fate attenzione alle novità che verranno fuori nei prossimi giorni.