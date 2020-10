E se Millie Bobby Brown fosse entrata nel cast de Il Trono di Spade? Probabilmente Stranger Things non avrebbe avuto la stessa presa senza di lei. Per fortuna, non è questo il caso, ma agli inizi della sua carriera, la giovane star si è data un gran da fare per cercare di sfondare nel mondo dello spettacolo. E non le è andata sempre bene.

Durante un’intervista con Jimmy Fallon, Millie Bobby Brown ha raccontato di aver sostenuto un provino per Il Trono di Spade per un ruolo che voleva ardentemente, ma il risultato non è stato quello sperato. Infatti era talmente demoralizzata che ha pensato di mollare tutto.

Questa industria è piena di scarti e rifiuti, 24 ore 24, tutti i giorni. Ricevi molti più “no” prima di avere un “sì.” Facevo dei provini per degli spot pubblicitari, per qualsiasi cosa, davvero. Poi ho fatto un’audizione per Il Trono di Spade e ho ricevuto un “no” secco. È stato il momento in cui ho detto, ‘Oh, questo è davvero difficile’, perché volevo davvero quella parte.

La sua ultima occasione era uno show sci-fi di Netflix dal titolo Montauk, – che come sappiamo era il titolo provvisorio di Stranger Things. Millie fece un provino e due mesi dopo venne contattata. “Abbiamo parlato via Skype e poi il resto è storia. È stato lo show che mi ha ridato speranza di poterci provare ancora”.

Per quale ruolo aveva fatto il provino ne Il Trono di Spade? A Fallon non ne ha parlato, ma in precedenti interviste la giovane star aveva confermato che si trovava lì per la parte di Lyanna Mormont – che poi è andata all’attrice Bella Ramsay.

Millie ha poi parlato con Jimmy Fallon di Enola Holmes, film Netflix che la vede protagonista nel ruolo della sorellina di Sherlock Holmes, accanto a Henry Cavill e Helena Bonham Carter, la quale ha definito “fantastica, una delle migliori attrici al mondo.” Oltre a recitare, Millie è anche produttrice di Enola Holmes. Qui trovate il video completo dell’intervista:

La carriera di Millie Bobby Brown è volata anche al cinema. Negli anni precedenti l’abbiamo vista nel blockbuster Godzilla: King of the Monsters e tornerà anche per il sequel, previsto nel 2021, dal titolo Godzilla vs. Kong. Ovviamente precedenza alla quarta stagione di Stranger Things, attesa su Netflix il prossimo anno.