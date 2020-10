Non sarà una passeggiata per Samsung sfornare Android 11 con One UI 3.0 per tutti i dispositivi abilitati a riceverlo. Produrre così tanti smartphone ogni anno richiede molto tempo per rilasciare una major-release del sistema operativo per ciascuno di essi. In genere prima che il colosso di Seul riesca a completar tale attività, Google annuncia, e magari rilascia, la prossima versione di Android, e così il ciclo continua. La storia non è tanto diversa nemmeno quest’anno, visto che Android 10 deve ancora raggiungere tutti i terminali e tablet Galaxy idonei per l’aggiornamento e si parla già di Android 11, molto probabilmente accompagnato da One UI 3.0.

Benché al momento non sappiamo quali siano dettagliatamente le caratteristiche che il produttore asiatico offrirà oltre a quelle già integrate in Android 11 di serie, possiamo già ipotizzare, come riportato da SamMobile, se la prossima versione del robottino verde arriverà sul vostro smartphone o tablet Galaxy. I dispositivi che stiamo per elencarvi di seguito dovrebbero ottenere Android 11 con One UI 3.0 sulla base della politica prevista dal colosso di Seul di fornire due major-release dell’OS mobile di Google a tutti i smarrphone, e tre per i top di gamma ed alcuni modelli selezionati di fascia media. Android 11, dunque, dovrebbe arrivare se il vostro smartphone è stato fornito con Android 9 Pie o con Android 10.

Ecco la lista a seguire:

Galaxy A01

Galaxy A10

Galaxy A10e

Galaxy A10s

Galaxy A11

Galaxy A20

Galaxy A20e

Galaxy A20s

Galaxy A21

Galaxy A21s

Galaxy A30

Galaxy A30s

Galaxy A31

Galaxy A40

Galaxy A41

Galaxy A42 5G

Galaxy A50

Galaxy A50s

Galaxy A51

Galaxy A51 5G

Galaxy A60

Galaxy A70

Galaxy A70s

Galaxy A71

Galaxy A71 5G

Galaxy A80

Galaxy A8s

Galaxy A90 5G

Galaxy M01

Galaxy M11

Galaxy M21

Galaxy M30s

Galaxy M31

Galaxy M31s

Galaxy M40

Galaxy M51

Galaxy Xcover 4s

Galaxy Xcover FieldPro

Galaxy Xcover Pro

Galaxy S10e / S10 / S10+ / S10 5G

Galaxy S10 Lite

Galaxy Note 10 / Note 10+ (LTE/5G)

Galaxy Note 10 Lite

Galaxy Note 20 / Note 20 Ultra

Galaxy S20 / S20+ / S20 Ultra (LTE/5G)

Galaxy S20 FE

Galaxy Fold (LTE/5G)

Galaxy Z Flip (LTE/5G)

Galaxy Z Fold 2

Galaxy Tab S5e

Galaxy Tab S6

Galaxy Tab S6 Lite

Galaxy Tab S7 / Tab S7+

Galaxy Tab A 10.1 2019

Galaxy Tab A 8.0 2019

Galaxy Tab A7

Galaxy Tab Active Pro

In ogni caso, è bene ricordare che probabilmente non vedremo arrivare Android 11 con One UI 3.0 in versione stabile sui Samsung Galaxy prima di dicembre 2020, almeno stando alle ultime indiscrezioni pervenute (di cui vi abbiamo più diffusamente parlato in questo articolo dedicato). Se avete domande da farci il box dei commenti in basso è a vostra disposizione.