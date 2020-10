Penn Badgley è diventato papà lo scorso agosto, a 33 anni, quando la sua compagna Domino Kirke ha dato alla luce il loro primo figlio. La cantante ha condiviso solo diverse settimane dopo il parto, il 5 ottobre, la prima foto di suo marito e del loro bambino.

Nel tenero scatto apparso sul suo profilo Instagram, il marito Penn Badgley appare con la mascherina sul mento mentre tiene in braccio e guarda trasognante il piccolo: si tratta della prima foto che ritrae l’attore di Gossip Girl e You da papà.

Domino Kirke ha annunciato la gravidanza a febbraio scorso, rivelando di essere incinta dopo aver subito due aborti spontanei. Il piccolo arriva dunque dopo un percorso non facile per la coppia, ormai sfiduciata all’idea di riuscire ad avere un figlio. I due sono sposati dal 2017. La Kirke ha anche un altro figlio, Cassius Riley, nato dalla relazione col suo ex Morgan O’Kane nel 2009.

Penn Badgley è attualmente sul set di You 3, la nuova stagione della serie Netflix tratta dai romanzi di Caroline Kepnes: nel thriller sentimentale interpreta lo stalker e assassino Joe Goldberg, libraio ossessionato da un’idea malata di amore e di possesso. Nonostante più volte si sia detto scioccato dal suo personaggio, da cui ha apertamente preso le distanze, Badgley ha anche respinto le critiche alla serie di romanticizzare lo stalking, sostenendo che il suo personaggio sia la rappresentazione di sentimenti malati che possono nascondersi nell’intimo dell’animo umano in ciascuno di noi. Nella terza stagione reciterà ancora al fianco di Victoria Pedretti, ora protagonista su Netflix di The Haunting of Bly Manor.