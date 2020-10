Gli appassionati di tecnologia mobile sapranno bene che il OnePlus Nord è stato uno degli smartphone più apprezzati e richiesti di questo peculiare 2020. Non dovrebbe allora stupire che la compagnia orientale sia pronta a lanciare sul mercato nuove versioni del suo dispositivo, già chiacchierate in rete in passato e oggi tornate alla ribalta grazie ad immancabili voci di corridoio pizzicate a rincorrersi tra i vicoli del web.

Ci riferiamo a due modelli, vale a dire OnePlus Nord N10 e N100, che secondo molti dovrebbero arrivare entro la fine di ottobre. E se è vero che il 14 del mese OnePlus ha in programma un nuovo evento in streaming, allo stesso modo questo dovrebbe essere riservato alla presentazione del top di gamma 8T e a quella dei nuovi auricolari TWS. Sta di fatto che qualcosa bolle sicuramente in pentola, come anticipato da alcuni insider via Twitter:

Exclusive: OnePlus Nord N10 and OnePlus Nord N100 devices are set for launch by the end of this month.#oneplus #OnePlusNord — Mukul Sharma (@stufflistings) October 5, 2020

Come se non bastasse, anche la stessa società ha deciso di stuzzicare fan e curiosi sui social, andando a pubblicare un piccolo teaser sull’account Instagram del OnePlus Nord, accompagnato solo dall’hashtag #comingsoon.

Dalle informazioni in nostro possesso, il Nord N10 dovrebbe essere uno smartphone più economico rispetto al modello di base. E che dovrebbe vantare connettività 5G e la presenza sotto la scocca di un processore Snapdragon 690, accompagnato da un display da 6,49 pollici con risoluzione FHD+ e refresh di 90 Hz. La scheda tecnica dovrebbe andare a completarsi con una fotocamera posteriore quadrupla (64 + 8 + 2 + 2 MP), 6 GB di RAM e 128 GB adibiti alla memoria di archiviazione interna. Il tutto per un’uscita probabilmente riservata al solo mercato nordamericano. Più fumosi invece i dati sul OnePlus Nord N100, che potrebbe essere molto simile al N10 ma con specifiche tecniche più avanzate – e di conseguenza un prezzo aggiustato verso l’alto.

Npn ci resta allora che attendere le prossime mosse di OnePlus per scoprire tutta la verità: anche voi siete estremamente curiosi in merito? Vi piacerebbe vedere annunciate nuove versioni del Nord?