Un passato più che glorioso quello di Nokia nell’ambito della telefonia mobile. Stiamo parlando d’altronde di uno dei grandi colossi che ha accompagnato la diffusione mainstream dei dispositivi di comunicazione a livello globale. La fine degli anni ’90 e l’inizio degli anni 2000 ha visto un dominio sfrenato da parte della compagnia finlandese.

Indimenticabile e inossidabile il Nokia 3310, ancora oggi nel cuore di milioni di utenti. Che non mancano di rispolverarlo nel momento in cui gli smartphone di ultima generazione necessitano di andare in assistenza. Una pietra miliare, il 3310, che è tornata, negli ultimi anni, in una salsa rivista e ammodernata, pur senza stravolgimenti eccessivi.

Sembra però che la compagnia finlandese sia pronta a un nuovo e importante passo in vista del prossimo futuro.

Nokia e Microsoft, nuovo matrimonio in vista?

Stando alle indiscrezioni riportate da Forbes, per Nokia potrebbe infatti aprirsi un periodo particolarmente florido. Le indiscrezioni parlano infatti di un riavvicinamento con Microsoft, che potrebbe presto acquisire nuovamente la compagnia.

Una prima “featuring” c’è stata nel 2013, quando il colosso statunitense acquisì la compagnia genitrice del 3310 per la cifra astronomica di 5,44 miliardi di dollari. Un investimento che evidentemente non portò i risultati sperati. Dopo soli tre anni, nel 2016, ci fu infatti la cessione da parte del colosso di Redmond, che passo a FIH Mobile e HMD la divisione feature phone per la cifra di 350 milioni di dollari. Una cifra di molto inferiore a quella investita per acquisire quella divisione, oltre a mappe e brevetti.

Nokia sarebbe pronta a tornare alla ribalta, con l’acquisto di una big dell’industria statunitense pronta ad aprire il portafogli. E Microsoft è in pole position su questo fronte, complice anche il vuoto generatosi, su territorio americano, dalle recenti vicissitudini del governo con Huawei. Non solo ambito mobile dunque, ma anche possibili implicazioni sul fronte delle telecomunicazioni dure e pure.

Fonte