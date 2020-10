Torna su Real Time il reality delle nozze al buio: Matrimonio a Prima Vista Italia 2020 schiera tre nuove (potenziali) coppie, che prima si sono sposate senza conoscersi e poi hanno deciso nelle cinque settimane successive al matrimonio se continuare a restare o meno marito e moglie.

Il meccanismo del people show è rimasto lo stesso di sempre, d’altronde il claim dello show è “non conosci una persona finché non la sposi“, ma quest’anno la pandemia ci ha messo lo zampino: una delle coppie selezionate per l’edizione di Matrimonio a Prima Vista Italia 2020 è stata sostituita in corsa da un’altra, subentrata dopo il lockdown a causa del forfait di una donna che ha rinunciato a parteciparvi per motivi di lavoro. Le riprese di questa stagione, infatti, erano state interrotte a marzo in seguito all’emergenza sanitaria e sono ripartite in estate.

Dalla seconda puntata, infatti, Matrimonio a Prima Vista Italia 2020 è stato girato seguendo i protocolli anticontagio: quest’edizione prevede dunque un numero limitato di invitati alle nozze e perfino un solo testimone a testa, con limitazioni dei contatti interpersonali al di fuori della coppia allo stretto necessario.

A selezionare i concorrenti e a creare le coppie sulla base di dati scientifici e strumenti di psicologia, per poi scoprire nel corso del programma se l’accoppiamento funziona nella vita reale, sono di nuovo la sessuologa Nada Loffredi, il sociologo Mario Abis e lo psicoterapeuta Fabrizio Quattrini.

Le nuove coppie di Matrimonio a Prima Vista Italia 2020 sono Andrea e Nicole (rispettivamente 28 e 29 anni), lui ristoratore e lei contabile, Giorgia e Luca (32 e 31 anni), lei insegnante di sport e lui proprietario di un affitta camere a Roma, e infine Sitara e Gianluca (29 e 30 anni), lei cassiera e lui concept artist nel digitale. Quest’ultima coppia è subentrata alla precedente dopo il lockdown. Scopriranno di essere anime gemelle dopo le nozze o chiederanno il divorzio?

Matrimonio a Prima Vista Italia 2020 debutta il 6 ottobre su Real Time alle 21.20 col primo degli 8 appuntamenti della nuova edizione, trasmessi anche in diretta streaming sul sito DPlay, che rende poi disponibili le puntate on demand.