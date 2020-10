Parte il vero conto alla rovescia per l’Amazon Prime Day. Manca una settimana esatta alla due giorni di shopping del 13 e 14 ottobre prevista per gli abbonati al servizio di consegna in un giorno lavorativo del noto store. Si scaldano i motori per quelle che saranno le tante offerte attese per ogni categoria merceologica ma in particolare per quella dell’elettronica, da sempre colonna portante del popolare e-commerce.

Fa piacere che proprio Amazon abbia già pensato ad un poker di offerte per dispositivi hi-tech a suo marchio o di brand correlati. Più di qualche cliente avvezzo ad approfittare delle promozioni, troverà interessante la prima proposta per la videocamera di sicurezza Blink Mini con video in HD a 1080p a 39,99 euro se acquistata singolarmente. In caso del pacco da due dispositivi, la spesa è già scontata a 74,99 euro.

Tra le anteprime delle offerte Amazon Prime Day c’è pure un’altra fotocamera per la sorveglianza Ring ma questa volta destinata agli esterni. La risoluzione HD si accompagna al faretto LED e naturalmente all’allarme acustico in caso di rilevamento del movimento in condizioni di controllo. Il prezzo in promozione di questo dispositivo è di 229 euro.

Tra le altre soluzioni per la casa tecnologica, smart e in questo caso anche connessa, c’è il sistema Wi-Fi mesh Amazon Eero che prevede un pacchetto da 3 dispositivi da collocare in diversi ambienti della propria abitazione. Anche quest’ultimo è in promozione prima del via dell’Amazon Prime Day con uno sconto per gli abbonati pari a 111 euro.

Per finire, c’è anche spazio per i tablet a marchio Amazon: il Fire 7, nella versione di ricondizionato certificato, con lo schermo da 7 pollici e 32 GB di memoria interna e nella colorazione nera non costa più di 71 euro. In tutti i casi fin qui riportati, le spese di spedizione sono gratuite e i tempi di consegna molto rapidi, motivi in più per valutare con attenzione queste prime offerte Amazon Prime Day.