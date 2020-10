La Parte Chiara di Marco Masini è quella canzone da ascoltare quando arriva l’elaborazione di un lutto. No, non quello in senso stretto che ci fa piangere la dipartita fisica di una persona cara. Parliamo, piuttosto, di ciò che Romina Falconi ha raccontato egregiamente ne Le 5 Fasi Del Dolore dall’album Biondologia: un percorso ad ostacoli necessari ci accoglie ogni volta che qualcuno esce dalla nostra vita.

Per accompagnare questo singolo con immagini Marco Masini si è recato a Ravenna insieme al regista Stefano Salvati e insieme hanno girato il videoclip. La Parte Chiara è uno dei 4 inediti – insieme al brano sanremese Il Confronto – contenuti nella raccolta Masini+1 30th Anniversary pubblicato a febbraio per celebrare i primi 30 anni di carriera. Le altre tracce riprendono i successi del cantautore toscano in compagnia di tanti ospiti, da Giusy Ferreri a Umberto Tozzi, compresi Ermal Meta ed Eros Ramazzotti.

La Parte Chiara di Marco Masini uscirà venerdì 9 ottobre su tutte le radio insieme al video ufficiale. Una ballata “innervosita” da percussioni elettroniche accoglie le liriche che ripercorrono i momenti in cui i due amanti condividevano il proprio quotidiano, interfacciati con il presente in cui lei non c’è più. Ciò che conta, ora, è fare pace con il proprio giorno e accettare di avere ancora le forze per andare avanti.

Nel frattempo i concerti per piano e voce dell’estate si sono conclusi e l’artista si prepara per le nuove date del 2021 con i concerti slittati per via dell’emergenza COVID19.

Con una semplice frase Marco Masini ha descritto il suo singolo in un’intervista rilasciata per Corriere Romagna: “Una ricerca esistenziale”, dice il cantautore per spiegare il significato della canzone. A proposito del video, invece, il cantautore si dice fiero della collaborazione con Stefano Salvati, già regista di Vasco Rossi e di tanti altri videoclip della voce di T’Innamorerai.

La Parte Chiara di Marco Masini – Testo