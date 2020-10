Aveva promesso che sarebbe tornata quando ci fosse stata un’idea valida e importante e così è stato. La Donna del Vento riporterà sul piccolo schermo Sabrina Ferilli in coppia con Francesco Arca. L’attore continua a circondarsi di belle e brave donne della recitazione italiana e dopo Luisa Ranieri per Rai1, è pronto a calarsi nei panni del protagonista accanto alla Ferilli per quello che possiamo definire il secondo capitolo della “collana” dedicata alla denuncia al femminile.

Dopo il successo de L’Amore Strappato, Sabrina Ferilli torna nei panni della protagonista ne La Donna del Vento come lo stesso Francesco Arca ha annunciato sui social confermando il titolo della fiction e e mostrandosi sul set con l’attrice.

Le riprese della fiction sono iniziate ormai il mese scorso a Roma e andranno avanti nel Lazio anche nelle prossime settimane. In un primo momento si era pensato ad una trasferta in Puglia ma, a quanto pare, proprio per via dell’emergenza Coronavirus, questo spostamento non ci sarà. Ma qual è la trama de La Donna del Vento?

Al centro di tutto ci saranno ancora una mamma e una figlia e questa volta a scombussolare la loro vita ci pensa una terribile malattia, la leucemia. Le due vivono vicino ad un’acciaieria ed è proprio lei, con le sue polveri sottili, ad aver causato tutto. La stessa Sabrina Ferilli in un’intervista rilasciata a DavideMaggio.it ha ammesso che toccherà a lei mettere insieme “tutta una serie di madri che hanno conosciuto questo dramma, fino a portarlo direttamente alla fabbrica e alle autorità competenti“.

Ancora una volta il filo sottile che terrà insieme la realtà, il dramma e la finzione saranno la voce di denuncia e la speranza che le cose possano cambiare in positivo proprio come è successo ne L’Amore Strappato. Mamma e figlia de La Donna del Vento avranno davvero il loro lieto fine dopo tanto dolore?

Al fianco di Sabrina Ferilli e Francesco Arca (nei panni di Mimmo) ci saranno Ettore Bassi (nei panni del marito della Ferilli), Adele Tirante (nei panni di Adele) e Veruska Rossi (in quelli della dottoressa Placido). La messa in onda della fiction è prevista per il 2021 molto probabilmente in primavera, salvo complicazioni, sempre su Canale5.