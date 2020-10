La prima stagione di Imma Tataranni continua a mietere successi anche in replica e oggi, 6 ottobre, l’appuntamento con i primi episodi su ripete nel prime time di Rai1 per la gioia dei fan della fiction e della brava Vanessa Scalera. In molti sono in attesa di assistere al primo ciak della già annunciata seconda stagione ma, intanto, l’appuntamento è fissato per oggi, 6 ottobre, e per martedì prossimo con gli episodi centrali in replica tra rivali in amore per Imma e nuovi casi da risolvere.

Questa sera il pubblico avrà modo di vedere la protagonista dell’amata fiction Rai alle prese con quello che possiamo definire un cold case, o quasi, visto che in una gravina fuori Matera viene trovato il cadavere mummificato di Domenico Bruno, un architetto scomparso 15 anni prima. I primi indizi lasciano pensare ad un incidente ma c’è qualcosa che attirerà l’attenzione del nostro Sostituto Procuratore convinta che in realtà si tratti di un omicidio. La conferma arriva con l’autopsia e con le rivelazioni di Don Mariano che conferma che Domenico aveva vinto un misterioso progetto chiamato I giardini della memoria di cui però non se ne fece niente.

Ecco il promo italiano della puntata italiana di oggi:

Questo ha a che fare con la sua morte o, meglio, con il suo omicidio? A complicare le indagini di Imma Tataranni ci pensano anche i familiari della vittima con i quali le tensioni erano all’ordine del giorno. Chi è il colpevole? Intanto, in ufficio fa il suo arrivo l’avvenente Jessica Matarazzo, nuovo agente di polizia penitenziaria e subito colpita da Calogiuri, pupillo di Imma. Il triangolo amoroso è servito?

Imma Tataranni torna la prossima settimana, il 13 settembre, con la quarta puntata dal titolo “Maltempo” in cui i sogni erotici della protagonista si complicano soprattutto per via della sofferenza e della gelosia che prova vedendo Calogiuri e Jessica insieme. Le cose cambiano quando la sua attenzione si sposta poi sul ritrovamento del corpo di una ragazza apparentemente gettatasi da un muraglione ma che in realtà aveva rivelazioni scottanti sull’onorevole Luigi Lombardi, candidato alla presidenza della regione.