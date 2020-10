Il nuovo trailer del documentario su Tiziano Ferro è disponibile da oggi. Ferro è atteso per il 6 novembre su Amazon Prime Video e racconterà la storia dell’artista di Latina, a nudo come mai prima di questo momento.

Nel trailer si sente la voce di Tiziano Ferro che ripercorre alcuni momenti traumatici della sua vita. Scorrono immagini di live e concerti negli stadi, scorrono le lacrime dei fan e le sue prime apparizioni televisive mentre l’artista parla di depressione, mancata accettazione, ansia e dipendenze, sofferenza generale vissuta con difficoltà.

“Finalmente ho trovato il modo di dirlo, che è questa storia, in questo film”, spiega Tiziano Ferro nel presentare il documentario Ferro. Nel documentario di Amazon Prime Video troveremo la sua vita, la sua carriera, il suo percorso, la sua storia, raccontata da lui in prima persone in modo sincero.

“E allora la storia la racconto davvero”, sottolinea nel trailer.

“Guardo il mondo dal filtro delle cicatrici, o li vedo come fossero i miei superpoteri. Mancata accettazione, depressione, ansia, dipendenze. Te le porti dietro queste cose. Mi vestivo ogni mattina di un corpo che non era il mio. A quel punto arrivò il grande problema”, prosegue l’artista, visibilmente addolorato.

Tutto questo è solo una parte dei contenuti di Ferro, il documentario dal 6 novembre disponibile in esclusiva per Prime Video. Nello stesso giorno, Tiziano Ferro sarà nei negozi con il suo primo album di cover, Accetto Miracoli – L’Esperienza Degli Altri.

Il primo singolo estratto dal progetto è Rimmel di Francesco De Gregori, riletta da Tiziano.

FERRO. Il documentario che racconta la mia storia, la nostra storia. A cuore aperto, senza filtri. Come sempre.

6 Novembre, solo su @PrimeVideoIT



FERRO. The documentary that tells my story, our story. Open heart, no filters. As always.

November 6th on @PrimeVideoIT pic.twitter.com/Uur81VzImP