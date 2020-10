Il flipper dei Guns N’ Roses porta la firma di Slash che in prima persona ha lavorato al gioco, in collaborazione con la famosa casa produttrice di flipper, Jersey Jack Pinball.

Il gioco è a tema Not In This Lifetime, nome che prende dall’ultimo tour di successo del gruppo. Per la progettazione del flipper dei Guns N’ Roses, Slash non si è solo limitato a prestare la sua voce e i suoi riff di chitarra ma in prima persona ha collaborato alle dinamiche per presentare ai fan un gioco che sia realmente Guns N’Roses, al 100%.

Il lancio del flipper si deve ad una vecchia passione di Slash, che li colleziona da anni. Si è prestato al progetto e ha lavorato a stretto contato con Eric Meunier – il designer di Jersey Jack Pinball – per due anni con il fine di escogitare nuove azioni coinvolgenti da parte dei giocatori, alle prese con la musica del gruppo e con i suoi riff, sotto la guida della sua stessa voce per un totale di quattro modalità di gioco tra le quali scegliere.

Slash è rimasto molto soddisfatto della sua esperienza. A tal proposito si è detto onorato di aver avuto la possibilità di collaborare con il team della nota casa di produzione che vanta all’attivo diversi giochi di successo.

“I flipper della Jersey Jack sono i più belli mai realizzati, davvero unici, e sono onorato di aver lavorare con il loro brillante team per progettare uno dei flipper dedicati al rock ‘n’ roll più originali ed eccitanti di sempre”, ha dichiarato Slash.

Il gioco contiene 21 canzoni dei Guns N’Roses, luci e animazioni, diverse modalità tra le quali scegliere e immagini dedicate alla band. Ci sono inoltre le voci dei componenti del gruppo che guidano il giocatore nelle sue partite.

Il flipper dei Guns N’ Roses è già disponibile in vendita sul sito della casa produttrice Jersey Jack Pinball ma può essere acquistato anche nei negozi specializzati, in America e nel resto del mondo. Il gioco è disponibile in tre modelli a diverse fasce di prezzo. L’edizione standard è in vendita a 6.750 dollari mentre quella limitata ha un prezzo di 9.500 dollari. L’edizione più esclusiva è quella da collezione disponibile al prezzo di 12.500 dollari con gli autografi di Axl Rose, Slash e Duff McKagan. Quest’ultima versione è disponibile in soli 500 pezzi nel mondo.