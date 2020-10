Mettere la sedicesima stagione del buttava su La7, Grey’s Anatomy 15 è arrivata nel catalogo di Amazon Prime Video, la piattaforma streaming disponibile per tutti gli abbonati al servizio Prime.

Grey’s Anatomy 15, già trasmessa in anteprima su Sky nella stagione 2018-2019 e successivamente su La7 in prima visione in chiaro, è ora disponibile in streaming sia sulla piattaforma NowTV che su Amazon Prime Video, che l’ha inglobata nel suo catalogo dal 5 ottobre 2020.

Nella stessa serata Grey’s Anatomy è tornato in onda in chiaro con la sedicesima stagione in onda su La7, con i primi tre episodi in prima serata: la programmazione proseguirà ogni lunedì per 7 settimane.

Grey’s Anatomy 15 è la stagione dell’amore per Meredith, che prova a riaprire il suo cuore dopo il lutto per la morte di Derek: tra appuntamenti al buio con candidati improbabili e timori per un nuovo inizio, la protagonista si ritrova corteggiatissima sia da Andrew DeLuca che dal nuovo arrivato Atticus Lincoln (detto Link). Ci sono poi i novelli sposi Alex e Jo e la neonata coppia composta da Maggie e Jackson, ma anche il nuovo triangolo amoroso innescato dalla gravidanza di Teddy, di cui Owen è ancora all’oscuro, e che rappresenterà un ostacolo insormontabile per il suo rapporto con Amelia. Inoltre l’arrivo in ospedale del nuovo ortopedico Nico Kim sarà l’inizio di una storia d’amore con lo specializzando Levi Schmitt, che affronterà la difficoltà di fare coming out. Per Grey’s Anatomy è la prima storia omosessuale tra medici i cui protagonisti sono due uomini (dopo quella tra Callie e Arizona).

Oltre a Grey’s Anatomy 15, anche le precedenti stagioni del medical drama sono disponibili su Amazon Prime Video, gratuitamente per gli iscritti al servizio Prime. Attualmente Grey’s Anatomy 16 è in onda ogni lunedì su La7, mentre la diciassettesima stagione è in produzione a Los Angeles e debutterà su ABC il 12 novembre.