Da alcune ore si discute tanto della possibile retrocessione del Napoli, oltre alla cena di Mertens tra le strade della città nonostante una presunta quarantena per il gruppo. Diversi gli aspetti da chiarire, dopo il punto della situazione fatto negli ultimi giorni, in modo che tutto sia chiaro anche ai tifosi della compagine partenopea. In particolare, bisogna partire dal presupposto che l’ufficialità su Zielinski positivo sia arrivata solo giovedì sera, facendo scattare da quel momento tutte le misure necessarie affinché i membri del gruppo rispettassero il protocollo.

Perché si parla di rischio retrocessione del Napoli e della cena di Mertens?

Alcuni stanno parlando di rischio retrocessione del Napoli, sospettando che i movimenti ed il comportamento del gruppo abbia comportato in qualche modo la possibilità di aumentare il numeri di contagi anche all’esterno. In realtà, non si cono prove concrete sul fatto che nelle giornate di venerdì e sabato, prima della famosa partenza per Capodichino, ci siano stati mosse irresponsabili, al di là delle voci che circolano soprattutto nelle community juventine sui social.

Dunque, al momento sono solo ipotesi campate in area, anche perché la finestra temporale che in teoria potrebbe finire sotto la luce dei riflettori è molto ristretta. Vedremo se le indagini porteranno a qualcosa di concreto sotto questo punto di vista, anche se al momento l’ipotesi retrocessione del Napoli per la violazione del protocollo appare paradossale. Basti pensare al fatto che il caso della partita con la Juve nasca proprio dalla decisione della società di seguire alla lettera le disposizioni ASL.

Per quanto riguarda la cena di Mertens, il belga non ha violato alcuna quarantena. Dando uno sguardo alle varie condivisioni social, infatti, emerge che la sua uscita risalga allo scorso 1 ottobre, il giorno prima della positività ufficialmente riscontrata con Zielinski. Dunque, al momento non ci sono le basi per parlare di rischio retrocessione del Napoli.