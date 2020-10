Già apparsa nella prima stagione dell’antologia horror The Haunting of Hill House, Victoria Pedretti debutta nel secondo capitolo della serie in arrivo su Netflix il 7 ottobre, dal titolo The Haunting of Bly Manor, in un ruolo completamente diverso, nei panni della protagonista dell’adattamento del racconto Il Giro di Vite di Henry James.

Il grande pubblico l’ha conosciuta proprio con il ruolo di Eleanor “Nell” Crain nella serie horror Netflix The Haunting of Hill House nel 2018, rivelatasi a sorpresa un grande successo sulla piattaforma. È stata la sua prima grande occasione per Victoria Pedretti, classe 1995, dopo il diploma in recitazione conseguito nel 2017 e piccoli ruoli in cortometraggi indipendenti.

Nel 2018 è arrivata anche una piccola consacrazione sul grande schermo, un’apparizione nell’ultimo film di Quentin Tarantino C’era una volta a Hollywood nei panni di Leslie Van Houten, detta Lulu, assassina condannata all’ergastolo ed ex membro della famiglia Manson.

Ma il vero bagno di popolarità gliel’ha regalato probabilmente la serie thriller You, ancora una volta su Netflix, rilasciata dicembre 2019 e record di visualizzazioni sulla piattaforma. Nella seconda stagione di questa serie incentrata sul tema dello stalking e dell’amore tossico (qui la nostra recensione), la Pedretti ha interpretato la protagonista Love Quinn, interesse amoroso dello stalker Joe Goldberg (Penn Badgley), nonché a sua volta soggetto dai tratti psicopatici. Un ruolo che riprenderà anche nella prossima stagione della serie.

Nel 2020, Victoria Pedretti ha recitato anche nella serie antologica Amazing Stories e nel film biografico drammatico Shirley, molto apprezzato dalla critica.

In The Haunting of Bly Manor interpreterà la tata Dani Clayton, protagonista della storia horror ispirata alla novella gotica Il Giro di Vite di James.

Victoria Pedretti in The Haunting of Bly Manor

Tornerà ad interpretare Love Quinn nella terza stagione di You, attualmente in produzione a Los Angeles e attesa su Netflix nel 2021.