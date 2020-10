In questo martedì 6 ottobre il software Canva non funziona e molti professionisti o semplici utenti che lo utilizzano da tempo hanno a che fare con problemi neanche troppo trascurabili. Si tratta di un servizio di nicchia non noto forse a tutti ma utilissimo perché consente di effettuare dei lavori grafici online. Ne esiste una versione completamente free e dunque gratuita e un’altra a pagamento. Entrambe hanno in queste ore a che fare con anomalie davvero inaspettate.

La curva di segnalazioni di problemi con il software Canva viene riportata sul sito Downdetector.it. Le testimonianze di errori e malfunzionamenti sono solo qualche decina ma sufficienti per confermare la presenza di malfunzionamenti, visto l’utilizzo non di massa dello strumento online. A conferma, tuttavia, che qualcosa sta proprio succedendo, è intervenuto il team del profilo ufficiale del software Canva, dichiarando la presenza di difficoltà in essere. Ecco il cinguettio che testimonia lo stato attuale del servizio.

Currently having downloading issues, we’re so sorry about this! 😔

Working on a fix already, though!

Follow our progress here: https://t.co/fluLX5XW8f. pic.twitter.com/402VWVBimo — Canva (@canva) October 6, 2020

In che cosa il software online Canva non funziona? Come dichiarato direttamente dal team di sviluppatori dello strumento, ci sono attualmente problemi relativi al download di contenuti. Si tratta dunque di una funzione cruciale del tool: proprio perché interessata dagli errori odierni, la piattaforma non è utile ai soliti scopi per lavori grafici di diverso tipo.

Gli esperti di Canva hanno dichiarato di essere ora al lavoro per risolvere la situazione nel più breve tempo possibile. Consigliamo a tutti i nostri lettori interessati al tool di monitorare costantemente non solo il profilo social su riportato ma anche la pagina contenente lo stato del servizio per comprendere i prossimi interventi per superare i malfunzionamenti.

Aggiornamento 13:50 – I problemi con il software Canva sono progressivamente rientrati in questi minuti. La pagina relativa allo status del servizio riporta adesso che tutte le funzionalità dello strumento online sono operative.