Nuova ed interessante offerta su Amazon per l’iPhone 11 Pro, dispositivo che si presenta di colore grigio siderale e con una memoria interna da 64GB. Senza dubbio questo è il periodo in cui conviene maggiormente acquistare prodotti Apple ed in modo particolare i top di gamma dello scorso anno. Come di consueto infatti, quando l’azienda di Cupertino è in procinto di presentare un nuovo dispositivo, parliamo nello specifico dell’iPhone 12, ecco che cala il prezzo del top di gamma precedente.

Prezzo del 6 ottobre per iPhone 11 Pro su Amazon

Amazon ha già iniziato da un po’ di settimane a scontare gli iPhone 11 e quest’oggi risulta essere alquanto interessante il prezzo proposto per l’iPhone 11 Pro nella versione sopra indicata. Il device in questione infatti può essere acquistato spendendo una cifra di 989,99 euro e per chi è abbonato al servizio Prime di Amazon potrà riceverlo a casa nel giro di nemmeno 24 ore, con la spedizione ovviamente gratuita. E’ un calo di prezzo interessante, considerando i 1189,99 euro precedenti, uno sconto di 200 euro che potrebbe far comodo a molti utenti interessati ad acquistare questo iPhone 11 Pro.

In attesa quindi di scoprire come saranno i prezzi dei prossimi top di gamma di casa Apple, si può virare su questo dispositivo in offerta presente su Amazon che non ha assolutamente nulla da invidiare ai top di gamma attualmente in circolazione. Vogliamo a tal proposito rinfrescarvi un po’ la memoria sulle specifiche tecniche principali di questo iPhone 11 Pro. Ci troviamo di fronte ad un device con display Super Retina XDR da 5,8 pollici e rigorosamente OLED.

Offerta Apple iPhone 11 Pro (64GB) - Grigio Siderale Display super retina xdr da 5,8" (oled)

Resistente alla polvere e all'acqua (4 metri fino a 30 minuti, ip68)

Non manca poi la resistenza all’acqua ed alla polvere fino a 4 metri di profondità e per un tempo di 30 minuti. Molto interessante è il comparto fotografico grazie alla presenza di un triplo sensore posteriore da 12 megapixel (ultra-grandangolo, grandangolo e teleobiettivo) con modalità notte, modalità ritratto e registrazione video 4k fino a 60 fps. La fotocamera anteriore è truedepth da 12 megapixel con modalità ritratto, registrazione video 4K e slow-motion. Infine non mancano, per questo iPhone 11 Pro, il Face ID e la ricarica wireless.