Siamo ormai agli sgoccioli di questa edizione ma Bruno Barbieri e 4 Hotel sono pronti ad andare a caccia delle migliore location per le nostre vacanze e questa sera a finire sul piccolo schermo sarà la bella Val Rendena. Lo chef già sul set di Masterchef Italia, andrà alla scoperta delle migliori strutture alberghiere situate tra Madonna di Campiglio e Caderzone Terme per mettere al confronto 4 albergatori che si prenderanno a colpi di voti da 0 a 10 per dire la loro su location, conto, servizio e camere. Alla fine sarà stilata una classifica che solo Bruno Barbieri potrà confermare oppure ribaltare con i suoi voti.

A scontrarsi questa sera saranno Margherita, Rina, Valentina e Giuseppe per riuscire a rintracciare quello che sarà incoronato come miglior hotel della Val Rendena, chi la spunterà alla fine? L’appuntamento con Bruno Barbieri e 4 Hotel è fissato per oggi, martedì 6 ottobre, alle 21.15 su Sky Uno (canale 108, digitale terrestre canale 455) , su Sky Go e su NOW TV.

Ma quali sono le location scelte per la nuova puntata di 4 Hotel di Bruno Barbieri?

Margherita, responsabile della reception del Cerana Relax Hotel situato a Madonna di Campiglio, struttura che dispone di 42 camere con uno stile tradizionale montano, con la presenza di molto legno pregiato. Si trova direttamente sulle piste e offre una spa molto moderna;

Giuseppe, presidente e CEO dell’Hotel Chalet del Brenta a Madonna di Campiglio; un family hotel tra i più moderni e all’avanguardia della zona e dispone di 56 camere in cui non viene utilizzata carta e in pieno stile montano;

Rina proprietaria dell’Hotel Crozzon a Madonna di Campiglio a pochi passi dal centro e dalle piste. Dispone di 31 camere restaurate da poco ed è una delle strutture storiche di Campiglio passata da poco da essere un 3 stelle Superior a un 4 stelle;

Valentina è la direttrice del Maso del Brenta, hotel 4 stelle situato nella località di Caderzone, anticamente un fienile.