Dovremo attendere un bel po’ prima di toccare con mano l’aggiornamento impostato su One UI 3.0 a bordo dei Samsung Galaxy compatibili. Questo, almeno, il verdetto che è emerso oggi 6 ottobre per tutti coloro che non vendono l’ora di fare questo step e che, a conti fatti, va in direzione opposta rispetto a quello che vi avevamo riportato una settimana fa sulle nostre pagine. Vediamo dunque da dove arrivano le nuove voci secondo cui le tempistiche del produttore coreano si sarebbero un po’ allungate di recente.

Ritardo per l’aggiornamento One UI 3.0 sui Samsung Galaxy

Dopo l’avvio dei test con la versione beta del pacchetto software, in tanti si stanno chiedendo quanto dovremo attendere prima che l’aggiornamento stabile metta piede sui Samsung Galaxy. A tal proposito, ritengo sia molto interessante un contributo pervenuto nelle ultime ore da RPRNA, secondo cui le ultime informazioni indicano che Samsung sia propensa a confermare la distribuzione di One UI 3.0 dopo novembre 2020. L’azienda, infatti, avrebbe annunciato la decisione sul suo sito web coreano. Questo comporta che non vedremo il lancio stabile preliminare prima di dicembre 2020.

Morale della favola? Il programma beta pubblica One UI 3.0 sarà attivo per quasi due mesi in alcuni Paesi selezionati (vi ricordo che l’Italia non rientra in questo discorso), tra ottobre e novembre. Possiamo aspettarci almeno cinque o sei build beta pubbliche per la serie Galaxy S20 e quella dei Galaxy Note 20. I numeri di build relativi alla beta pubblica, ovviamente, saranno inferiori per le serie Galaxy S10 e Note 10, con cui non dovremmo andare oltre i quattro o cinque rilasci.

Samsung ha già rilasciato la build pre-beta One UI 3.0 basata su Android 11 per sviluppatori negli Stati Uniti e nella Corea del Sud. Vedremo quali saranno le prossime mosse del produttore asiatico, in attesa dell’aggiornamento anche qui in Italia.