Con ogni nuovo aggiornamento di Apex Legends gli addetti ai lavori hanno operato sempre aggiunte (o rimozioni) utili alla causa del gioco. D’altronde, a distanza di un anno e mezzo dal suo esordio sulla scena videoludica, di variazioni il Battle Royale ne ha viste diverse.

Basti pensare alla penuria di nuovi contenuti nei mesi successivi all’uscita. In questo frangente, Respawn Entertainment è rimasta sostanzialmente spiazzata dal travolgente successo che ha visto il gioco finire ai vertici delle classifiche dei titoli più giocati. Il tempo di ricalibrarsi e trovare la giusta quadra per supportare al meglio le ambizioni ludiche degli appassionati.

E proprio in questa direzione rema il nuovo aggiornamento di Apex Legends, che introduce nel gioco novità importanti che avranno strascichi a lungo termine.

Aggiornamento Apex Legends, grandi manovre in vista

L’update in questione, che prenderà il là nella giornata odierna, aggiungerà in via semi ufficiale il Battle Royale alla lista dei giochi che sfruttano il cross play. Semi ufficialità dettata dal fatto che il tutto entrerà ufficialmente in fase beta, prima del rilascio effettivo.

Gli utenti su PS4, Xbox One e PC potranno quindi incrociare i fuochi per dar vita a un unico ecosistema ludico generale. Calibrazioni immancabili arriveranno, in modo da garantire un ambiente di gioco equo per tutti, a prescindere dalla piattaforma di provenienza o dalle periferiche di input utilizzate.

Pronto anche un nuovo evento, Flashpoint, che vedrà la sparizione dal gioco di ogni strumento di cura. Questi saranno sostituiti da zone adibite a questa funzione, disseminate sulla mappa di gioco. Una volta entrati in queste aree, gli utenti vedranno ripristinarsi barra della salute e scudi logorati dai combattimenti. Occorrerà quindi dosare al meglio le proprie forze combattive per non finire stremati prima di raggiungere i punti in cui rifocillarsi.

Tra le novità in arrivo strettamente legate all’ambito gameplay, di grande interesse quella che coinvolge le armature del gioco. Sarà ora più semplice scegliere se switchare o meno la propria protezione con quelle presenti nelle casse della morte di altri giocatori, complice l’inserimento del dato inerente i danni da infliggere per portarla su di un livello.

Tante novità dunque quelle che il nuovo aggiornamento di Apex Legends porta nel gioco. Pronti a lanciarsi in queste nuove sfide?

Fonte