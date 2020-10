Adele si contende Skepta con Naomi Campbell o, perlomeno, si litigano il suo affetto. Fonti ufficiali parlano di una sorta di competizione per ottenere le attenzioni del rapper che, nei mesi scorsi, erano state tutte per l’artista britannica.

La celebre artista britannica insiste sulla semplice amicizia, ma la vicinanza con Skepta sarebbe troppo stretta per non presupporre qualcosa di più rispetto a quanto dichiarato. Il portavoce di Naomi Campbell ha già smentito ogni sorta di triangolo amoroso, ribadendo che i due possono essere considerati solo amici. La loro amicizia durerebbe dal 2018, dopo gli scatti per la copertina di GQ. Già a quei tempi, si parlò di una possibile relazione tra i due, ancora smentita dal portavoce della top model.

Tuttavia, non è raro che Skepta e Adele facciano coppia a Londra, oltre ad aver trascorso del tempo insieme durante la quarantena. Sembra che il rapporto tra i due sia andando nella direzione dell’amore: ad alimentare il sospetto, sono stati gli ultimi regali dell’artista per il rapper.

Adele viene dal divorzio da suo marito Simon Konecki, dal quale ha avuto suo figlio Angelo. I due sono rimasti in rapporti civili per il bene del bambino, con l’artista ha completamente voltato pagina dopo la fine del matrimonio.

Intanto, si attendono notizie sul nuovo album di Adele che era atteso per il mese di settembre. L’emergenza Coronavirus non ha aiutato i nuovi rilasci, che sono stati bloccati e rimandati a tempi migliori. In questo caso, si tratterebbe di dare un seguito a 25, che ha rilasciato 5 anni fa e con il quale ha girato il mondo in tour.

Si era anche parlato della possibilità di lasciare la musica live in favore delle sole sessioni in studio. L’artista aveva anche rimandato alcuni live del lungo tour mondiale e, proprio in questa occasione, aveva dichiarato di volersi prendere una pausa dai concerti.