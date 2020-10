Napoli crocevia dell’innovazione. Riparte dal polo universitario della Federico II di San Giovanni a Teduccio la quinta edizione di Innovation Village. Non a caso saranno gli spazi dell’Università di Napoli attualmente all’avanguardia per la produzione di idee, di strumenti, applicazioni avanzate e valorizzazione di giovani talenti, ad ospitare, mercoledì 7 e giovedì 8 ottobre 2020, il più importante network sull’innovazione che finalmente riparte, dopo il rinvio dello scorso marzo per l’emergenza Covid.

Un evento organizzato da Knowledge for Business, dove gli innovatori italiani e internazionali, le start up, le Pmi e gli spinoff degli Atenei si incontrano dal vivo (e via web) per promuovere, contaminare, scambiare e presentare le soluzioni tecnologiche più avanzate. Dal suo classico format collaudato con talk, a tavoli di lavoro e incontri formativi passando, causa le nuove disposizioni sanitarie, alla trasmissione live di tutti gli eventi della manifestazione sulla piattaforma Webex.

L’inaugurazione della due giorni, a partire dalle 9, spetta a Innovation Village Award 2020, organizzato – in partnership con ASviS ed Enea in collaborazione con Materias, Ceinge, Ordine Ingegneri di Napoli, Sellalab, TecUp e Premio Best Practices Confindustria Salerno – dove saranno premiati i talenti che hanno realizzato progetti ed esperienze di innovazione sui temi della sostenibilità economica, sociale e ambientale, in linea con gli obiettivi di sviluppo sostenibile dell’Agenda Onu 2030. Tra gli interventi previsti, quello, tra gli altri, di Enrico Giovannini, portavoce dell’ASviS Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile, di Roberto Morabito, direttore Dipartimento Sostenibilità dei Sistemi Produttivi e Territoriali di Enea. Parteciperà Valeria Fascione, assessore alla Ricerca e Internazionalizzazione della Regione Campania, appena riconfermata nella nuova giunta regionale guidata da Vincenzo De Luca. Interverranno inoltre Filippo Ammirati, ENEA Enterprise Europe Network, e Annamaria Capodanno, direttrice Innovation Village.

E’ prevista l’assegnazione di un premio alle innovazioni sostenibili, di oltre 10 mila euro a cui si aggiungono anche servizi per agevolare la crescita dei progetti. Per questa seconda edizione sono arrivate 95 candidature provenienti da tutta Italia. Vengono dunque premiate tecnologie, prodotti o soluzioni già sul mercato, o comunque testate a un livello di prototipo, sviluppate negli ultimi due anni, in grado contribuire ai 17 Obiettivi di sviluppo sostenibile stabiliti dall’Agenda Globale delle nazioni unite. La manifestazione prosegue alle 12 e alle 14 con due momenti dedicati all’Economia Circolare, a cui partecipano Silvia Grandi, Divisione economia circolare e politiche per lo sviluppo ecosostenibile Mise, e Roberta De Carolis di Enea. Nel corso dell’incontro, verrà illustrata per la prima volta l’Agenda Strategica per l’Economia Circolare e sarà svolta una consultazione sui programmi pilota rivolta agli stakeholders interessati. A seguire si parlerà di opportunità e rischi per le imprese con Claudia Brunori di Enea ed Edoardo Imperiale, direttore generale della Stazione Sperimentale Pelli.

Mentre alle 16.30, ci sarà la presentazione del volume di Vincenzo Raffa pubblicato nella Collana di Ingegneria Economico Gestionale diretta da Mario Raffa, che ha curato l’organizzazione dell’evento insieme a Pierluigi Rippa.

Giovedì 8 ottobre 2020 alle ore 9 spazio a School Village, con la presentazione dei progetti delle scuole Secondarie Superiori della Campania sulle tematiche dello sviluppo e rafforzamento delle competenze digitali. Intervengono Luisa Franzese, direttore generale Ufficio Scolastico Regionale per la Campania; Giorgio Ventre, direttore Dipartimento di Ingegneria Elettrica e delle Tecnologie dell’Informazione – Università degli Studi di Napoli Federico II.

Alle ore 10 è in programma il talk “Il ruolo dell’Inail nella gestione dell’emergenza Covid”, con Adele Pomponio, direttore regionale vicario Inail Campania, che si soffermerà anche sull’utilizzo corretto dei dispositivi di protezione individuale, come quello dei guanti e delle mascherine, per prevenire il dispiegarsi della pandemia.

Alle 11.30, Materias promuove un confronto dal titolo “Dalla ricerca al business, nuovi modelli ed esperienze di successo per il trasferimento tecnologico e la valorizzazione dei risultati della ricerca”. Con Luigi Nicolais, co-founder di Materias, interverranno il presidente di Enea, Federico Testa, per illustrare le linee di indirizzo della Fondazione Enea Tech, istituita con il Decreto Rilancio per gestire il primo fondo italiano interamente dedicato al trasferimento tecnologico; e Stefano Peroncini, amministratore delegato Eureka! Venture Sgr.

Alle 14.30 il Ceinge – Biotecnologie Avanzate presenterà a ricercatori, imprese ed enti esterni pubblici e privati i servizi avanzati nel campo della biologia e delle biotecnologie. Modera Piero Pucci, coordinatore Facility.

Nell’ambito di Innovation Village 2020 l’Enea, partner dell’Enterprise Europe Network nel consorzio Bridgeconomies organizza il Virtual Brokerage Event: due giorni dedicati ad incontri bilaterali transnazionali tra Imprese, università, centri di ricerca e stakeholders, impegnati sul tema dello Sviluppo Sostenibile, Economia Circolare e Energia Intelligente, per individuare opportunità di partenariati tecnologici e commerciali, avviare progetti di collaborazione e di ricerca, intercettare opportunità di business in nuovi mercati.

Sarà insomma l’occasione per promuovere e sviluppare un vero e proprio “matching” tra la domanda di innovazione e le più sofisticate risposte studiate e progettate dal più veloce mondo ad alto contenuto tecnologico. C’è la fondata consapevolezza che la partenza di domani sarà veloce e seguitissima da molti giovani, come nelle passate edizioni che ha fatto registrare numeri altissimi di partecipanti e di iscrizioni alla piattaforma web.

Innovation Village è organizzato da KforB con il supporto di Regione Campania. Sarà possibile partecipare dal vivo oppure sulla piattaforma Webex, previa registrazione ai singoli eventi sul sito www.innovationvillage.it. Il Mattino è media partner dell’edizione 2020.