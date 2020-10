I giochi sono finiti per i Google Pixel 2 e Pixel 2 XL, che hanno appena ricevuto l’ultimo aggiornamento di sicurezza, quello che contiene le patch di ottobre 2020. I due dispositivi sono ormai giunti al loro terzo anno d’età, traguardo che sappiamo tramutarsi in condanna quando si tratta di smartphone. Come riportato da ‘9to5google.com‘, il colosso di Mountain View rilascerà un ultimo aggiornamento di sicurezza nel mese del prossimo dicembre per i Google Pixel 2 e Pixel 2 XL, per poi congedarsi e mandarli in pensione meritata, almeno dal punto di vista del supporto software ufficiale (naturalmente chi vorrà potrà continuare ad utilizzarli, consci però del fatto che i terminali non riceveranno nemmeno più le patch di protezione, che sappiamo quanto possano essere importanti ai fini della sicurezza).

In ogni caso è bene precisare che il numero build delle release appena rilasciate per i Google Pixel 2 e Pixel 2 XL, corrispondenti rispettivamente alle versioni RP1A.201005.004 e RP1A.201005.004, entrambe basate su Android 11 e di cui risultano disponibili la factory image ed il file OTA (la prima innesta il sistema operativo ex novo, il secondo solo la parte aggiornata), da flashare manualmente nel caso in cui non si abbia troppa voglia di attendere il rilascio spontaneo, che comunque non tarderà ad arrivare.

Come ogni cosa, anche l’epoca dei googlefonini di seconda generazione (parliamo chiaramente della linea Pixel) sta per volgere al termine, forse con un po’ di amarezza da parte di chi ancora li custodisce con una certa gelosia. Tre anni passano in fretta, ma pesano come un macigno nell’economia di uno smartphone: è la triste realtà che bisogna purtroppo accettare. Dal canto vostro, continuerete ad utilizzare comunque i Google Pixel 2 e Pixel 2 XL? Fatecelo sapere lasciando un commento all’articolo attraverso il box qui sotto: vi risponderemo il prima possibile.