Un vero e proprio disastro quest’oggi 5 ottobre: il sito Siciliapei non funziona nel giorno del Click Day previsto dalla regione Sicilia per l’erogazione di aiuti a fondo perduto a quelle imprese fortemente danneggiate dall’emergenza Covid-19 degli ultimi mesi. C’erano state delle avvisaglie nel weekend ma un epilogo così negativo non era per nulla atteso con il rinvio a nuova data delle richieste.

Cosa è successo più esattamente nelle ultime ore? A partire dalle 9, anzi pure qualche minuto prima, il sito SiciliaPei ha cominciato a non funzionare e non garantire l’accesso ai tanti imprenditori e partite IVA che nei giorni scorsi pure avevano già effettuato una registrazione alla piattaforma con lo scopo di richiedere il sussidio previsto dalla regione. Il Click Day di fatto non è partito, visto che nessuno è riuscito ad entrare nel portale e dunque inviare la propria domanda.

Ci sarà dunque un nuovo Click Day nei prossimi giorni, sempre sulla piattaforma Siciliapei della regione guidata da Musumeci. Questo è fissato il giorno 8 ottobre e sempre alle ore 9 del mattino, dunque giovedì prossimo. Sul portale sviluppato appositamente per la misura di aiuto si legge che le gravi problematiche odierne non sono per nulla imputabili alla regione ma ad anomalie di natura tecnica riconducibili a TIM SpA.

Un esito quasi scontato quello odierno con la piattaforma Siciliapei che non ha mai funzionato. I 125 milioni a fondo perduto previsti dalla misura hanno scatenato circa 56000 istanze. Il peso dei visitatori non è stato retto dalla piattaforma, al momento di certo non adeguata a questa mole di traffico. Le prime avvisaglie di mancato accesso o rallentamenti nel sito si erano registrate anche tra sabato e domenica. Anzi, alcuni utenti avevano pure denunciato la comparsa di dati altrui nel proprio profilo. La speranza dunque è che questi molteplici problemi riescano ad essere risolti in soli tre giorni.