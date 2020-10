L’ufficialità è arrivata: il nuovo singolo degli AC/DC è Shot In The Dark e sarà il primo estratto da Power Up. L’attesissimo nuovo disco della band australiana non ha ancora una data d’uscita, ma il solo annuncio è stato sufficiente per scatenare l’hype dei fan.

Gli AC/DC sono fermi discograficamente a Rock Or Bust (2014) e i problemi d’udito del frontman Brian Johnson avevano segnato una battuta d’arresto durante il tour del 2016. Un anno prima, nel 2015, il batterista Phil Rudd era stato cacciato dalla band, ma nel 2018 è rientrato negli AC/DC.

Ora è tutto pronto: il nuovo singolo degli AC/DC arriverà mercoledì 7 ottobre. Ad alimentare la curiosità per Power Up non è soltanto la lunga assenza dallo studio della band australiana. Come rassicura anche il fonico, nel nuovo album ci saranno anche i riff registrati dal compianto Malcolm Young, scomparso a 64 anni il 18 novembre 2017 a causa di diversi problemi di salute di natura cardiaca oltre a un tumore ai polmoni.

Le voci su quello che poi è diventato Power Up si sono rincorse dalla fine dell’estate, quando sul sito ufficiale degli AC/DC erano state pubblicate – e subito rimosse – delle immagini che mostravano tutti gli elementi impegnati su quello che sembrava il set di un videoclip.

Oggi quel set diventa realtà e quelle immagini trovano senso: la band ha pubblicato un mini filmato sui social che mostra l’anteprima di quello che sarà il videoclip di Shot In The Dark, un brano che già si presenta nel classico stile della band, tra riff monolitici e sano rock’n’roll.

Non resta che attendere. Probabilmente Power Up uscirà per l’anniversario della morte di Malcolm Young. Nel frattempo ecco pronto il nuovo singolo degli AC/DC, un titolo e un arrangiamento che rispettano la tradizione di una band che quest’anno giunge alla diciassettesima prova in studio.