Samuele Bersani a Che Tempo Che Fa presenta il nuovo album, Cinema Samuele. Il nuovo disco viene rilasciato 7 anni dopo il precedente; a tal proposito, Bersani commenta: “Non ho mai lavorato così tanto”.

Approfitta del contesto televisivo per ringraziare i colleghi, gli amici e i fan che gli stanno scrivendo sui social per commentare il suo nuovo lavoro e parla di “musica”, non solo di parole.

“Si parla sempre delle parole invece la musica è qualcosa che è difficile afferrare con le parole”, spiega Bersani, che ha trascorso più di 2 anni a lavorare sulla parte musicale dei suoi brani: “Ho passato 2 anni a inseguire le musiche che volevo e a cercare di farle con tutti i suoni che avevo in testa”.

Alla fine è riuscito a trovare le sonorità che voleva e a realizzare canzoni molto diverse tra loro perché “da ascoltare non ho mai amato i dischi monocorde, mi piace anche l’idea dell’autotradimento”, racconta.

Il titolo Cinema Samuele si deve alla passione e all’amore di Bersani per il cinema. Ogni traccia è una sala cinematografica nella quale l’ascoltatore può “entrare” per godere di un film a sé, in musica.

Nel disco, Samuele Bersani ha inserito anche un elenco dei suoi registi preferiti. “La copertina è il condominio della mia testa con tutte le luci accese adesso che sono accese. C’è stato un momento di blackout, l’importante è che in fondo ci sia un taglio di luce sotto la porta, che ci sia un’uscita di sicurezza”, sottolinea nel ricordare un momento di difficoltà del passato.

Ma il titolo Cinema Samuele si deve anche ad un incontro con una ragazza. “Una volta una ragazza mi disse che per lei scrivevo cortometraggi per non vedenti. Ho pensato che avesse ragione” e anche per questo motivo il suo disco porta questo titolo.

Samuele Bersani focalizza poi la sua attenzione su una delle canzoni contenute in Cinema Samuele, una canzone che definisce “liberatoria” e che spera possa servire “come punto di appoggio, come compagnia, a tutti quelli che hanno un passato che invade il presente”. La traccia in questione è Il Tuo Ricordo.