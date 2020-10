Il reso Amazon si fa ancora più flessibile dato il recente aggiornamento della politica di resi apportato dal colosso dell’e-commerce in questo periodo, che rende ancora più succulento l’Amazon Prime Day 2020, che ricordiamo cadere il 13 e 14 ottobre. Come si può evincere dalla pagina relativa, l’azienda di commercio elettronico statunitense con sede a Seattle ha esteso l’intervallo temporale in cui si può procedere alla richiesta di reso Amazon qualora il prodotto non rispecchiasse la descrizione d’acquisto o non dovesse rivelarsi conforme alle aspettative dell’utente (oppure ancora per altre ragioni che non stiamo qui ad elencare).

Le festività natalizie 2020 faranno sì che i prodotti restituibili (non tutti lo sono, questo è bene precisarlo dal primo momento) con spedizioni comprese tra il 1 ottobre ed il 31 dicembre di quest’anno potranno essere rimandate indietro fino al 31 gennaio 2021. In buona sostanza avrete a disposizione ben 4 mesi di tempo per valutare l’articolo, ed eventualmente restituirlo attraverso l’e-commerce di Jeff Bezos.

In occasione dell’Amazon Prime Day 2020, ormai alle porte, ed in generale ogni volta che acquistate presso l’azienda di commercio elettronico americana, vi consigliamo di scegliere prodotti venduti e spediti da Amazon, così da evitare ogni problema potrebbe altrimenti presentarsi, e disporre della sicurezza di poter godere di fino a 4 mesi per valutare il prodotto e giudicarlo o meno idoneo alle proprie aspettative (lo stesso discorso varrà nel caso in cui l’articolo presenti qualche difetto). In linea di massima sui prodotti venduti e spediti da terze parti, e quindi sul marketplace, difficilmente vi sarà concesso il reso senza troppe storie. Una comodità spesso determinante per tutti quegli utenti che alla fine decidono di acquistare su Amazon, preferendolo a tanti altri negozi, online e non. Vi riconoscete tra questi per caso? Fatecelo sapere lasciando un commento all’articolo attraverso il box qui sotto.