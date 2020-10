Potrebbero arrivare a breve alcune modifiche molto interessanti per quanto concerne il bonus vacanze 2020, valido per diversi hotel e strutture. Nonostante sia ormai superata la stagione estiva, infatti, non sono pochi gli italiani che stanno pensando di regalarsi momenti di relax nello scorcio finale di quest’anno. In attesa di capire se ci sarà una sorta di proroga per l’incentivo anche nel 2021 e in quale misura. Vediamo dunque quali siano le voci delle ultime ore, secondo quanto raccolto oggi 5 ottobre.

Possibili modiche al bonus vacanze 2020, anche per hotel e strutture

Dopo il punto della situazione che abbiamo fatto in estate sul nostro sito, dunque, bisogna capire in quale direzione stia andando lo sviluppo del progetto bonus vacanze. Anche perché in tanti hanno rinunciato al viaggetto estivo, in attesa di tempi migliori. A prescindere dall’evoluzione della situazione epidemiologica, assai peggiorata anche in Italia nelle ultime settimane, ora bisogna capire come si potrebbe rendere più accessibile il supporto in questione.

Ad esempio, il discorso piattaforma potrebbe avere un ruolo importante in questo senso. Fino ad oggi, infatti, gli utenti italiani hanno avuto la possibilità di utilizzare il bonus vacanze solo attraverso “Io”, ma le cose potrebbero cambiare a breve. Tutto ruota attorno al nuovo emendamento che a quanto pare è stato presentato in Senato da Franco Mirabelli. In particolare, a breve potrebbe essere possibile ottenere l’agevolazione anche effettuando le prenotazioni negli hotel e presso le strutture che decideranno di aderire all’iniziativa attraverso le piattaforme online.

Scendendo maggiormente in dettagli, si parla di estensione a “portali telematici, nonché di agenzie di viaggio e tour operator“. Si tratterebbe sulla carta di una novità importante ed interessante, al momento non sostenuta dalle opposizioni. Vedremo nelle prossime settimane in quale direzione andrà il bonus vacanze 2020, dopo le voci trapelate in queste ore.