The Haunting of Bly Manor, basata sulla novella di Henry James Il Giro di Vite, è una delle serie più attese dell’anno. Complice la pandemia che ha bloccato molte produzioni facendo slittare tante uscite previste per il 2020, questa serie antologica un po’ di nicchia ha avuto la fortuna di terminare le proprie riprese prima del lockdown e di riuscire a completare la post-produzione da remoto, diventando uno dei pochi titoli a rispettare i piani di distribuzione originali. Adattamento del racconto di Henry James Il Giro di Vite (The Turn of the Screw ),The Haunting of Bly Manor arriva su Netflix il 7 ottobre, ma non tutti sanno che l’idea di adattare la celebre novella dell’orrore non è venuta solo agli americani, che ne hanno fatto quasi 30 versioni per cinema e tv dagli anni Cinquanta ad oggi.

Anche in Italia la tv ha provato ad adattare Il Giro di Vite, col film tv del 2009 Il Mistero del Lago, interpretato da Ana Caterina Morariu e ambientato nella provincia italiana degli anni Venti.

La storia gotica dell’istitutrice alle prese con presenze soprannaturali narrata da Henry James nel 1898 è diventata nel film Mediaset quella di Teresa, educatrice che viene mandata a lavorare in una villa su un’isola in mezzo ad un lago. Il suo compito è fare da insegnante a Milo e Flora De Dominici, due bambini orfani di padre e madre e affidati al tutore Elia, uomo dai modi arroganti e scortesi. L’arrivo di Teresa è segnato da un grave lutto, il suicidio della ex educatrice dei bambini, Eleonora Petri, licenziata dal tutore dei bambini: il suo corpo sfigurato viene ritrovato sulle rive del lago pochi giorni dopo. Da quel momento Teresa è involontaria testimone di una serie di manifestazioni soprannaturali: incubi terrificanti e misteriose apparizioni la spingono ad indagare sui segreti che circondano la villa, coinvolgendo tutti i suoi ospiti, nel tentativo di proteggere i bambini da qualcosa di spaventoso che aleggia sulle loro vite. Il tutto rivivendo, nel frattempo, i drammi legati alla propria infanzia.

Oltre ad Ana Caterina Morariu nei panni della protagonista, il film apertamente ispirato a Il Giro di Vite di Henry James ha avuto come protagonisti Lorenzo Flaherty, Simona Borioni e Luca Ward.

Il Mistero del Lago, diretto da Marco Serafini, è andato in onda nel 2009 in un’unica serata su Canale5, con un discreto riscontro di pubblico (quasi sei milioni di telespettatori). Tuttavia non è attualmente disponibile su Mediaset Play.