Luca Argentero giudice a Tale e Quale Show, questa è la notizia del momento che ha messo in subbuglio il popolo dei social e del web lieti di sapere che presto avranno modo di vedere in tv l’amato attore. La sua presenza nel programma di Carlo Conti in onda venerdì sera è legata proprio al fatto che dal 15 ottobre prossimo andranno in onda i restanti episodi di Doc Nelle tue Mani, la fiction che ha fatto un boom di ascolti in piena pandemia ma che si è dovuta rimettere in panchina proprio a causa dello stop alla produzione.

Con l’estate e il ritorno sul set, Luca Argentero e i suoi sono riusciti a confezionare i nuovi episodi e venerdì sera lancerà la serie proprio da dietro il bancone dei giudici di Tale e Quale Show.

Ad andare in onda il 15 ottobre saranno gli episodi 9 e 10 della prima stagione di Doc Nelle tue Mani in cui tutti dovranno fare i conti con quello che è successo ormai sei mesi fa. All’epoca abbiamo lasciato Giulia pronta ad accettare l’invito di Lorenzo per partecipare ad un motoraduno dopo un primo no e diversi titubanze. I due sono andati via in modo proprio mentre Andrea Fanti si riavvicinava pericolosamente alla moglie finendoci a letto.

Alla fine Agnese deve tornare a casa dall’attuale compagno e questo potrebbe cambiare tutto dopo l’attimo di follia e passione che l’ha travolta. Le prime anticipazioni della serie rivelano proprio che quella che Andrea ritroverà in ospedale non sarà la stessa donna che ha accompagnato la sera prima e che, alla fine, sensi di colpa e paura che il vecchio Fanti possa tornare a galla avranno la meglio, almeno per un po’.

Sullo sfondo rimangono i giovani specializzandi di Doc Nelle tue Mani e le loro storie che abbiamo imparato a conoscere proprio nei primi episodi della serie, cosa ne sarà di Andrea, Alba e Gabriel? Qualche indizio in più potrebbe arrivare proprio dalla partecipazione di Luca Argentero a Tale e Quale Show proprio venerdì sera su Rai1.