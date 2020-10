Il più grande successo di Ed Sheeran? La sua chioma color volpe. L’artista britannico è tornato sull’argomento che riguarda il colore dei suoi capelli, per il quale è stato spesso bullizzato. All’inizio della sua carriera, sembra che questa tonalità fosse stata giudicata inadatta anche dal suo manager, che gli consigliò di coprirla con una tinta scura, nera, per un cambio di look che fosse totale.

Con il nero a rinvigorire la chioma, Ed Sheeran avrebbe avuto un’immagine più accattivante – sempre a detta del suo manager – che avrebbe potuto unire a una musica completamente diversa, privata di tutte le caratteristiche che oggi conosciamo.

I buoni consigli del precedente management, che Ed Sheeran non ha seguito, risalgono a prima dell’insediamento di Stuart Camp, il quale aveva avuto modo di intervenire sui suggerimenti della squadra precedente: “L’altro management in realtà se ne andò dicendo che non sarebbe andato da nessuna parte. Avrebbe dovuto rinunciare al pedale, tingersi i capelli di nero e lasciar perdere il rap”.

Ed Sheeran aveva spesso parlato del particolare colore dei suoi capelli e come abbia imparato a conviverci serenamente. Ha accettato il suo essere diverso e il bello di potersi distinguere tra la gente e non solo per come si appare esteriormente. L’artista inglese è quindi diventato il ragazzo rosso con la chitarra piccola, quello in grado di stupire con la sua musica nonostante i capelli rossi, gli “occhiali enormi” e qualche inciampo di troppo nel corteggiamento delle ragazze.

Ed Sheeran è appena diventato padre di Lyra Antarctica, che ha avuto dall’amata moglie Cherry. L’artista sta però lavorando a nuova musica, che uscirà tra circa un anno: “Abbiamo iniziato a registrare. Probabilmente pubblicheremo un disco l’anno prossimo. Sto guardando un pezzo di carta che riporta la tracklist per l’album che verrà dopo il prossimo. Siamo sempre uno o due album avanti”.