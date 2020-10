Il fratello di Elettra Lamborghini in ospedale, a pochi giorni dalle nozze della sorella. Ad annunciarlo è il diretto interessato sui suoi canali social, nei quali ha anche raccontato di avere un problema molto grave ai polmoni che non dipende dal Covid.

Sembra che il fratello maggiore di Elettra, Ferruccio Lamborghini, abbia un polmone completamente collassato da giorni, che giustificherebbe i problemi respiratori riscontrati negli ultimi giorni.

Racconta Ferruccio Lamborghini:

“Non sono qui per il Covid-19, così non creo del panico. Ho solo avuto un PNX (pneumotorace con polmone destro collassato totalmente) per sei giorni e l’ho capito solo ieri nella mattinata. Ora però respiro e posso essere felice”

Il giovane Lamborghini non corre pericolo di vita e sta ora seguendo una terapia che gli permetterà di rimettersi in forze. Intanto, Elettra Lamborghini è partita per il viaggio di nozze con suo marito Afrojack, con destinazione Cipro. I due sposi erano partiti per una destinazione ignota e solo in queste ore si è scoperto quale location avessero scelto per la loro luna di miele. La coppia aveva dichiarato di aver pensato a un viaggio di nozze particolare, che rispondesse alle esigenze del periodo che stiamo attraversando.

Fin da molto giovane, Ferruccio Lamborghini si è occupato dell’azienda di famiglia e delle attività condotte dal padre Tonino. Il fratello di Elettra fa parte del marketing dell’azienda dal 2015, quando aveva appena 24 anni. Già vice-presidente della Tonino Lamborghini Spa, Ferruccio assume ruoli di sempre maggiore importanza fino a ricoprire il ruolo di amministratore delegato. La sua passione per i motori è stata soddisfatta attraverso il motociclismo, con il debutto nel 2007 nel campionato italiano 125.

Purtroppo, i problemi di salute non sono nuovi per la famiglia Lamborghini. A pochi giorni dalle nozze, Elettra Lamborghini aveva dovuto fermarsi a causa di un problema ai reni che le aveva impedito di muoversi, poi risoltosi prima del matrimonio.