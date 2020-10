I concerti dei Negrita sono annullati. Dopo il rinvio dei live, che non si sono potuti tenere nel 2020, il gruppo ha annunciato che gli show sono definitivamente cancellati in attesa che se ne possano programmare degli altri.

Per tutti i biglietti acquistati in vista dei concerti, è possibile richiedere il rimborso che avverrà tramite voucher emesso con validità di 18 mesi. Nel caso in cui i concerti dei Negrita non possano essere riprogrammati nelle location scelte, il voucher sarà riconvertito in rimborso economico e sarà possibile riscuotere la somma spesa per i tagliandi d’ingresso.

Il gruppo assicura di voler tornare a suonare per i 25 anni da Paradisi Per Illusi, anche se non prima che finisca l’emergenza sanitaria. I Negrita avrebbero dovuto suonare a Bologna, Milano e Verona, città che toccheranno quando saranno pronti a riprendere il tour.

Nonostante la pandemia, il gruppo toscano è tornato anche a suonare sui palchi dell’estate 2020, sempre nel rispetto delle normative. I grandi concerti annullati, che ancora attendono una riprogrammazione, potrebbero arrivare già nel 2021.

Al momento del rinvio dei live, avevano annunciato:

“A proposito di live, per un po’ ci tocca stare fermi, ormai è chiaro per tutti. Ma la nostra intenzione è di recuperare le date rimaste in sospeso dall’ultimo tour, siamo al lavoro sul nuovo calendario e appena sarà possibile comunicheremo le nuove date”.

In questi mesi, la band ha ingannato l’attesa per il ritorno ai live con una serie di iniziative, a partire dai festeggiamenti per i 25 anni di Paradisi Per Illusi che avrebbero dovuto tenersi sul palco. In mancanza di live, i Negrita hanno così deciso per un’edizione in vinile che hanno pubblicato in occasione del Record Store Day.

L’attesa per il ritorno sul palco si fa ora più lunga dopo l’annullamento definitivo delle date che avrebbero dovuto tenere nel 2020, ma la promessa è quella di un ritorno che non sarà lontano nel tempo.