Sta arrivando più velocemente del previsto, anche qui in Europa, l’aggiornamento di ottobre pensato per gli utenti che si ritrovano con un Samsung Galaxy Note 10 e Note 20. Interessante soprattutto il caso del più vecchio tra i due modelli, se pensiamo che pochissime settimane fa era trapelato in rete l’upgrade di settembre, come del resto vi abbiamo riportato in tempo reale con un altro articolo. Nonostante ci si ritrovi ancora in questa fase iniziale post rollout, qualche considerazione si può già fare.

Cosa dovrebbe cambiare con il nuovo aggiornamento per Samsung Galaxy Note 10 e Note 20

In particolare, il nuovo upgrade per il Samsung Galaxy Note 10 risulta in distribuzione in Germania, secondo quanto riportato pochi minuti fa da SamMobile, mentre per il Galaxy Note 20 evidentemente sarà necessario attendere di più. Con il top di gamma 2020, infatti, si parla di disponibilità del pacchetto software negli Stati Uniti. In entrambi i casi, comunque, il peso limitato dell’aggiornamento ed il changelog con le solite informazioni generiche ci dicono che non dovremmo andare oltre il solito intervento per la sicurezza.

Una conferma in tal senso, dando uno sguardo anche a qualche report disponibile online, ci arriva anche da AndroidUp. Si parla in questo caso del solo Samsung Galaxy Note 10, il solo prodotto di questa famiglia che abbia fatto questo step in Europa. Al momento della pubblicazione del mio articolo, infatti, non si riscontrano particolari funzionalità, rispetto a quanto osservato nei giorni scorsi. Dunque, non aspettatevi grandi cose quando riceverete la notifica per l’installazione via OTA.

Occhi aperti nei prossimi giorni, dunque, nel caso in cui disponiate di un Samsung Galaxy Note 10 o di un Note 20, in quanto un aggiornamento del genere può sempre portare con sé qualche novità extra ed imprevista per il pubblico coinvolto.