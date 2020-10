Anche il nuovo film fantascientifico diretto da Denis Villeneuve arriverà sul grande schermo in ritardo, a causa dell’emergenza sanitaria. Dune, secondo quanto riportato da Collider, è stato ufficialmente rimandato. La pellicola non sarà rilasciata a dicembre 2020, ma a ottobre 2021.

Non si tratta ovviamente di un caso isolato: lo stesso destino è toccato anche a No Time To Die e a diversi film del Marvel Cinematic Universe. I fan temevano già da un po’ che Dune potesse arrivare in ritardo, considerando che la situazione è ancora estremamente incerta. Diversi film usciti durante queste settimane hanno infatti ottenuto dei risultati non proprio soddisfacenti e – proprio per questo motivo – molti studi cinematografici stanno preferendo posticipare le uscite dei lungometraggi.

I fan dovranno quindi attendere un anno esatto prima di poter partire per questo nuovo viaggio in compagnia di Timothée Chalamet, Zendaya e Dave Bautista. Ricordiamo che Dune, il cui trailer è uscito pochi giorni fa, è un film tratto dalla prima parte del romanzo di Frank Herbert. Il protagonista è Paul, il figlio del Duca Leto Atreides. Il giovane decide di vendicare la propria famiglia, distrutta dal barone Arkonnen.

Denis Villeneuve, conosciuto per Blade Runner 2049, Arrival e Sicario, è il regista di questo lungometraggio. Le musiche sono invece state composte da Hans Zimmer, mentre la sceneggiatura è stata curata dal regista, da Jon Spaihts e da Eric Roth.

Zendaya nel film Dune.

Il cast di Dune è composto da Timothée Chalamet, Oscar Isaac (Star Wars: L’Ascesa Di Skywalker), Josh Brolin (Avengers – Endgame), Javier Bardem, Jason Momoa (Aquaman e Il Trono Di Spade), Stellan Skarsgård, Zendaya (Euphoria), Rebecca Ferguson, Dave Bautista (Guardiani della Galassia), Stephen McKinley Henderson e Chang Chen.

Il film uscirà il primo ottobre 2021.