Dodi Battaglia e Al Di Meola in One Sky: la collaborazione sarà in radio da venerdì 16 ottobre e disponibile nelle piattaforme digitali. Si tratta del nuovo singolo di Dodi Battaglia, realizzato insieme al leggendario chitarrista americano Al Di Meola e sarà disponibile anche in versione fisica in vinile 45 giri, già in pre-order.

One Sky segna la collaborazione straordinaria tra i due musicisti che per la prima volta lavorano insieme in un pezzo dal sound inaspettato che si preannuncia sorprendente. Dodi Battaglia e Al Di Meola hanno portato nel brano i loro diversi stili e background musicali per un nuovo singolo che anticipa i prossimi passi discografici dello storico chitarrista dei Pooh.

Dodi Battaglia vanta una carriera lunga più di 50 anni nel gruppo che ha fatto la storia della musica italiana; conosciuto a livello internazionale è tra i musicisti nostrani più produttivi e ha alle spalle numerose hit. Al Di Meola è invece un jazzista di grande talento, considerato uno dei più grandi interpreti della chitarra, che spazia da sempre dal jazz fusion alla world music.

I loro stili si uniscono in One Sky, un brano che rappresenta una sorta di ponte naturale tra le loro diverse cifre stilistiche nell’ambito delle sei corde. One Sky è un brano realizzato a chilometri di distanza l’uno dall’altro: ad unirli c’è però stato l’immenso potere della musica, l’amore che entrambi nutrono per le sette note e il senso liberatorio che possono generare.

Così, il sound pop rock di Dodi Battaglia e il mondo del jazz con contaminazioni latine di Al Di Meola si mescolano in una sintonia perfetta che da venerdì 16 ottobre sarà disponibile in radio e in digitale. One Sky è il primo brano estratto dal nuovo album di inediti di Dodi Battaglia al quale l’artista sta lavorando. Il disco verrà pubblicato nei prossimi mesi; la data ufficiale non è ancora stata annunciata.