Il nuovo singolo dei Negramaro è Contatto. L’annuncio arriva dai social della band salentina dopo gli indizi pubblicati negli ultimi giorni. La formazione di Giuliano Sangiorgi, infatti, aveva pubblicato una clip dalle atmosfere ermetiche senza aggiungere altro.

Ciò che potevamo vedere era il profilo di una donna con una maschera metallica a coprirle il volto, il tutto su uno sfondo azzurro. Oggi i Negramaro hanno svelato l’arcano: due volti si avvicinano, uno dei quali a testa in giù, con la stessa grafica anticipata nei giorni scorsi. Con questa novità la band salentina conferma di essere prossima al lancio del nuovo disco.

Il nuovo singolo dei Negramaro

Il nuovo singolo dei Negramaro sarà disponibile a partire da venerdì 9 ottobre. Contatto arriva dopo mesi di indiscrezioni e curiosità grazie alle foto pubblicate in studio insieme a Ermal Meta e Federico Zampaglione dei Tiromancino. Ciò che bolle in pentola, a questo punto, è un disco in cui non mancheranno le collaborazioni.

Nel frattempo Giuliano Sangiorgi e soci ci hanno regalato la cover di Sei Nell’Anima di Gianna Nannini per I Love My Radio e un duetto con gli One Republic in Better Days – Giorni Migliori.

L’ultimo album dei Negramaro è Amore Che Torni (2017), settima prova in studio della band salentina che potrebbe lanciare il seguito ideale nel 2021. Quale sia il ruolo di Federico Zampaglione ed Ermal Meta è ancora da scoprire. I due cantautori, infatti, potrebbero essere anche co-autori di alcuni brani del nuovo disco.

Contatto arriva a completare i numerosi scatti pubblicati in studio dagli autori di Mentre Tutto Scorre e si presenta, nell’anteprima, come un lontano (ma non troppo) richiamo alla situazione in cui versa il mondo. Le maschere dei due personaggi ritratti potrebbero essere un riferimento al lockdown così come il titolo del nuovo singolo dei Negramaro: sarà una canzone sul distanziamento sociale e sul bisogno di un contatto con il prossimo?