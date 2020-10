Cast e personaggi di Io Ti Cercherò debuttano stasera, 5 ottobre, su Rai1 con la prima di quattro serate. Protagonista è Alessandro Gassmann che, in attesa di rivederlo nei panni di Lojacono ne I Bastardi di Pizzofalcone 3, ricopre il ruolo di un padre alla disperata ricerca di verità sulla scomparsa di suo figlio.

La fiction è una coproduzione Rai Fiction – Publispei, firmata dal regista Gianluca Maria Tavarelli e racconta una storia di sentimenti mancati e rimpianti. Valerio è un ex poliziotto che rientra a Roma dopo l’improvvisa morte del suo unico figlio Ettore. Nella capitale affronta quelli che sono i fantasmi della vecchia vita che pensava di essersi lasciato alle spalle, insieme al suo carico di errori e di rimorsi. Per la polizia, Ettore si è suicidato, ma Valerio non ne è convinto. Suo figlio è sempre stato un ragazzo innamorato della vita, altruista e fortemente impegnato nel sociale. Perché avrebbe deciso di farla finita? A Roma, Valerio ritrova Sara, amore del passato ed ex-collega, lo chiama per dirgli i suoi dubbi sulla morte di Valerio. Qualcosa non torna. L’uomo decide quindi di indagare per conto proprio facendosi aiutare da Sara. Anche Martina, fidanzata di Ettore, condivide con lui il dolore e la convinzione che non sia stato un suicidio e lo guida nella riscoperta del figlio: un ragazzo che amava profondamente la vita e aveva ancora tantissime cose da fare. Inizia per Valerio un percorso in cui la verità lo porterà a sentire Ettore ancora più vicino, ad essere più consapevole della profondità del loro legame che la lontananza e i silenzi non avevano intaccato. Come lui, suo figlio combatteva a testa alta contro le ingiustizie. Ma proprio questa determinazione aveva portato Ettore ad

avere a che fare con gente senza scrupoli.

Nel cast e personaggi di Io Ti Cercherò troviamo Alessandro Gassmann nel ruolo di Valerio Frediani, ex poliziotto espulso due anni prima a causa di un’accusa di spaccio, forse non commesso. Vive da solo ad Anzio dove fa il benzinaio. Valerio è testardo e orgoglioso, ostinato e rancoroso, un uomo

che difficilmente mostra i suoi veri sentimenti. Maya Sansa interpreta Sara, vicequestore ex collega e vecchia fiamma di Valerio. Quando iniziano a indagare sul caso di Ettore, lei diventa per lui un punto di riferimento. Luigi Fedele è Ettore Frediani, figlio scomparso di Valerio. Altruista, generoso, pieno di energia e impegnato nel sociale; vive in un appartamento al Pigneto e frequenta un centro sociale dove organizza attività di volontariato. Zoe Tavarelli è Martina, ragazza di Ettore; solare, generosa, riesce a vedere il meglio in ogni persona.

Nel cast figurano anche: Fiorenza Pieri nella parte di Francesca, ex moglie di Valerio e madre di Ettore; Andrea Sartoretti è Gianni, fratello di Valerio con il quale ha un rapporto molto stretto ma anche pieno di forti contrasti; Massimo de Francovich è Armando, ex poliziotto ormai in pensione, ha da sempre una predilezione verso il figlio Gianni buon poliziotto, uomo e marito responsabile; Giordano de Plano è Roberto, marito geloso di Sara; Giada Prandi è Lisa, moglie di Gianni; Federico Tocci è Alessandro, chimico della caserma dei RIS; Domenico Macrì è Marcello, amico di Ettore; frequenta il centro sociale Action.

Quattro puntate per un totale di otto episodi, stasera andranno in onda i primi due appuntamenti a partire dalle 21:25. Nel primo episodio dal titolo La via Lattea, il cadavere del giovane Ettore Frediani viene ritrovato sul greto del Tevere, e tutti pensano si tratti di suicidio. Suo padre Valerio, ex poliziotto con alle spalle molti errori come uomo e come genitore, è distrutto dal dolore. Così come la sua ex moglie Francesca, che lo accusa di quanto accaduto al figlio, al quale era a lungo mancata la figura paterna.

A seguire l’episodio 1×02 dal titolo La fiducia. Valerio indaga per capire chi fosse in servizio la notte della morte di Ettore, ma si scontra con l’astio del nuovo commissario capo, Tom, che lo ritiene un corrotto. Solo grazie a Luigi, uno dei pochi colleghi che ancora lo stimano, l’uomo scopre che il foglio dei turni delle volanti è sbagliato e la telefonata della testimone al 112 è sparita.