Anche l’Italia avrà la sua versione di Love Island, il reality di incontri dell’emittente inglese ITV in onda dal 2015 che è diventato un franchising diffuso in tutto il mondo. Quello italiano sarà il suo 18° remake internazionale: come annunciato da Variety, Discovery ha commissionato una versione italiana del reality, che sarà realizzata da Fremantle e debutterà il prossimo anno in Italia.

Il format di Love Island prevede che un gruppo di concorrenti, gli isolani, vivano isolati dal mondo esterno in una villa a Maiorca, dove sono costantemente ripresi dalle telecamere in stile Grande Fratello: scopo dello show è vivere l’isolamento in coppia unendosi ad un altro concorrente (per amore, per amicizia, per strategia) per affrontare insieme giochi e sfide che mettono alla prova le loro abilità fisiche e mentali. Tutti competono per vincere il montepremi destinato alla migliore coppia, decretata dai voti del pubblico da casa. Gli accoppiamenti possono cambiare durante lo show e l’isolano che rimane single viene eliminato e rimandato a casa.

La serie è stata oggetto di molte polemiche nel Regno Unito, in seguito a ben quattro suicidi di persone che vi avevano partecipato come concorrenti e che avevano poi denunciato di aver subito episodi di bullismo, minacce e revenge porn in seguito all’esperienza. Ma nonostante le contestazioni e le petizioni che ne chiedevano la chiusura, il reality ha continuato a macinare ascolti in giro per il mondo.

Il network Discovery ne ha acquisito i diritti per la versione italiana, che arriva dopo il successo di quella statunitense e di altre versioni in Europa e Australia.

Il format ha perfino vinto un premio ai BAFTA Tv Awards come Miglior Reality. Maarten Meijs, presidente dell’intrattenimento globale presso ITV Studios, ha annunciato così l’ennesimo remake del format.