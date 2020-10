Uno dei temi più delicati per coloro che hanno acquistato uno smartphone Huawei senza servizi Google, o che in alternativa si apprestano a farlo a breve termine, si riferisce senza ombra di dubbio alle scarse soluzioni disponibili nel market in termini di applicazioni bancarie. Come è noto, il produttore asiatico sta lavorando a livelli elevatissimi per assicurare nel minor tempo possibile un ampio ventaglio di applicazioni di questo tipo, ma è chiaro che oggi 5 ottobre ci siano ancora delle carenze.

Prospettive e soluzioni con app bancarie sui nuovi Huawei

Dunque, dopo aver analizzato nei mesi scorsi alcune importanti new entry in App Gallery, stamane credo sia importante concentrarsi sui progetti a medio termine dell’azienda. Attraverso una replica ufficiale che ho trovato sui social, infatti, è possibile evidenziare la conferma non solo sui lavori in corso, affinché a breve ci siano più app bancarie all’interno dello store, ma anche sulle strade da seguire per caricarle sui propri device:

“Ti ricordiamo che puoi scaricare le tue app preferite sui nostri nuovi dispositivi in diversi modi: cercandole con Petal Search, scaricandole da AppGallery o trasferendole dal tuo vecchio smartphone con Phone Clone. Stiamo lavorando per fare in modo che sempre più applicazioni siano compatibili con i nostri nuovi dispositivi muniti di HMS“.

A tal proposito, è stato ricordato agli utenti che si ritrovano con un modello Huawei privato dei servizi Google, che in rete esiste una pagina dedicata all’argomento, dove si potranno trovare tutte le risposte sullo stato dei lavori. A questo punto si attendono segnali concreti da parte del produttore cinese, chiamato a rendere disponibili più app bancarie anche per questi utenti. Che ne pensate? Ci saranno novità concrete ed importanti entro la fine del 2020? Fateci sapere a fine articolo con un commento.